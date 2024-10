Mocedades y Mariachi Vargas de Tecalitlán presentan “Eres tour”

25 de octubre en el Auditorio Nacional

También se presentarán en Guadalajara el día 27 de octubre

Mitzi Fernández

En “Eres Tour” se unirán Mocedades y El Mariachi Vargas de Tecalitlán, con un concierto especial y único este 25 de octubre en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas.

En conferencia de prensa, el grupo español Mocedades confirmó su próxima presentación, José Miguel Robles dijo “estamos muy contentos de anunciar este concierto, ya hicimos este concepto en España y estamos felices de hacerlo ahora en México juntando estas culturas, no faltarán los éxitos para ambos grupos”.

Carlos Martínez director del Mariachi Vargas de Tecalitlán dijo “estamos muy contentos de estar en este lugar emblemático y estar junto a Mocedades, es muy bonito llegamos a al acuerdo que no podíamos dejar este show solo en España, por lo que estamos aquí ahora en México”.

No es la primera vez que colaboran juntos, pues el primer tema que realizaron fue “La Bikina” con un arreglo adecuado a ambas agrupaciones, fue como comenzó esta familia, afirmaron los integrantes de ambos grupos, enfatizando que el tema no podrá faltar en el concierto, así como los grandes éxitos de Mocedades y el Mariachi, mezclados en un par de horas en las que el público no dejará de cantar.

Por otro lado, también nos contaron que “los ensayos han sido larguísimos, pero muy fácil de hacer por la buena onda y cariño, son un punto de satisfacción común, nada más que un buen rollo” declaró José Miguel Robles.

A lo que Rosa Rodríguez agregó “no estábamos acostumbrados a cantar con mariachi porque nos manejamos a diferentes tempos, pero son maravillosos, estamos felices de subirnos al escenario con una institución tan importante”.

Además de tener esta próxima fecha en México, se presentarán en Guadalajara el día 27 de octubre, el resto del tour empezará el próximo año, con show juntos por diferentes lugares, a lo que nos invitan a estar pendientes de las redes sociales donde confirmaran lugares y fechas.

Terminaron agradeciendo el apoyo y volviendo a invitar al público a no perderse esta presentación. Todavía puedes adquirir tus boletos en el sistema Ticketmaster o en taquillas del Auditorio Nacional.

