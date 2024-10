Nada nuevo bajo el sol

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Algo huele mal en Dinamarca, dice el fiel centinela al príncipe Hamlet en la parte más dramática y trágica de la obra escrita por William Shakespeare en 1601.

La frase ha quedado para la posteridad y es aplicable en muchos sentidos y adaptada para asuntos que no están claros.

Algo huele mal en México, se puede parafrasear, donde cada uno acomoda las cosas a su real entender, sin mediar siquiera con la contraparte que opina lo contrario.

Y es que desde que se mandaron al diablo las instituciones y se afirmó que la ley es la ley, poco se puede arreglar y a cuál más se transgreden los ordenamientos legales.

Pueden surgir empresarios que no quieran pagar impuestos, recurriendo al método escriturado por célere tabasqueño desde hace 18 años o simples hombres y mujeres comunes que no respeten las leyes de tránsito y rehúsan pagar las infracciones correspondientes, argumentando dicha proclama.

También funcionarios públicos de todo nivel que no acepten las resoluciones judiciales, ya que para eso están las tradicionales frases que tanta aceptación tienen desde su pronunciamiento.

Qué va a pasar si las cosas siguen como van y los ciudadanos rechazan algunas de las disposiciones legales, siguiendo la ruta trazada desde el propio Poder Ejecutivo. ¿Caeremos en la rebeldía?

Nadie puede adivinar lo que pasará, pero sí advertir sobre las complicaciones del sistema político mexicano y caer en un vacío de grandes contradicciones y hasta confrontaciones.

La reforma del Poder Judicial que parecía tan planchada desde el 2 de junio, cuando los votos ciudadanos le otorgaron a Morena y sus aliados los 36 millones de votos, en lo que parecía una verdadera aplanadora, la realidad no lo planteó de la misma forma.

El INE y el Tribunal Electoral acomodaron las cifras para darle una mayoría arrolladora en la Cámara de Diputados, con lo que no había manera de frenar la reforma del Poder Judicial. Las cosas no fueron iguales en el Senado de la República, donde faltaban tres votos para alcanzar la mayoría calificada.

Dos senadores cuyo partido perdió el registro fueron convencidos para engrosar las poderosas filas de Morena Versiones hablan de una cantidad millonaria y de algunas otras concesiones.

Todavía faltaba uno más y entonces se procedió a otro esquema. Se activaron denuncias en contra de varios opositores y una prendió dentro del PAN. Miguel Ángel Yunes hijo y su suplente Miguel Ángel Yunes padre decidieron que era mejor una buena negociación que un mal pleito que pudiera llevar a la cárcel a alguno de la familia.

Y es que parece ser que en México cualquiera puede evadir las leyes, por el simple hecho de purificarse y adoptar la religión de Morena.

Esa es la mejor forma de obtener el perdón, sin importar cuáles fueron las reglas violadas. Nada significa no cumplir con los mandamientos del credo del Movimiento de Regeneración Nacional, de no robar, no mentir y no traicionar.

Las cosas marchan en un país que busca sus propias complicaciones. Nada parece nuevo en esta realidad mexicana de 2024, los protagonistas de la historia siguen acomodando las cosas de la forma que mejor les parezca.

*****

Cuántas veces hemos escuchado el mismo discurso sobre crímenes. No habrá impunidad y se investigará a fondo, dicen las autoridades, pero sin ningún resultado. En cada asesinato impactante salen los funcionarios a lamentar el suceso y aseguran que habrá coordinación para la investigación y los resultados suelen ser nulos… El choque por la reforma judicial entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy contra la jueza Nancy Juárez continúa vigente y aunque la poseedora del Poder Ejecutivo tiene el respaldo del Poder Legislativo, la jueza no está sola.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com