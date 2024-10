Arranca el gran circo de la F1 en CDMX

¡ Vamos “Checo, sí se puede..!

El piloto tapatío puede ser el factor para que Verstappen se consolide como líder este 2024

José Luis Montañez

Definitivamente este no ha sido el mejor año para el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez en el máximo circuito del automovilismo mundial que es la Fórmula 1.

Con 144 puntos, el mexicano marcha en octava posición en la tabla clasificatoria 2024, pero en la carrera del Gran Premio de México F1 que se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, “Checo” puede ser nuevamente el factor para que su compañero de fórmula en Red Bull, Max Verstappen, suba al podio en primer lugar y afiance en lo más alto en la clasificación mundial de pilotos de F1.

Despegarse de Norris y Leclerc, que llegan cercanos con el de Red Bull en primer lugar con 339 puntos.

Ya lo hizo una vez en Abu Dhabi, en 2021, cuando “Checo” Pérez, de manera histórica y valiente para muchos, logró contener al británico Lewis Hamilton, ayudando a Max Verstappen a consolidarse como piloto campeón. Hamilton, desde esa ocasión no puede ver al tapatío ni en pintura, cosas del F1.

Pero hoy, en el Gran Premio de México de Fórmula 1, “Checo”, llega sin ninguna posibilidad de ganar algún galardón en la tabla general 2024.

Verstappen debe ganar el Gran Premio de México de Fórmula Uno a como de lugar y Pérez lo puede ayudar, con su audacia al conducir, para que Red Bull se mantenga este año como la escudería campeona.

Nada fácil está la misión, pero los ingenieros de Red Bull lanzarán con todo a “Checo” Pérez para que ayude a su coequipero Max y pueda consumar una hazaña más, en su paso por el circuito uno del automovilismo mundial.

Y si “Checo” nos regala nuevamente en México un podium, será para refrendarse como el mexicano que más alto ha llegado en la historia de la F1.

Así que ánimo campeón, la mayoría de los cien mil espectadores que vayan este domingo al circuito del oriente de la CDMX habrán de apoyar con todo al tapatío.

El top 5 de Fórmula 1 2024 va de la siguiente manera y así llegan a la Ciudad de México el próximo domingo para disputar en el Hermanos Rodríguez el Gran Premio de México.

Verstappen, de Red Bull, con 339 puntos; Landon Norris, de Maclaren, con 285 puntos; Charles Leclerc, de Ferrari, con 250 puntos.

Lewis Hamilton va en sexto lugar con 177 puntos, mientras que el mexicano “Checo” Pérez se ubica en la octava posición con 144 puntos.

Sería conveniente que antes de la gran carrera de este domingo se rinda un merecido homenaje al gran “Toro” Fernando Valenzuela, estrella del beisbol de las Grandes Ligas en EU, que se nos adelantó en el camino hace unos días.

Descansa en paz, querido Fernando.

Horarios de prácticas libres y competencia

La primera práctica libre será este viernes a las 12.30 horas, la segunda salida a pista de los pilotos tendrá lugar este mismo día las 16.00 horas.

La tercera práctica libre, última oportunidad de escuderías y pilotos para poner la estrategia a punto, inicia el sábado 26 de octubre a las 11.30 horas. Finalmente, la actividad competitiva del Gran Premio de Ciudad de México inicia el mismo sábado a las 15.00 horas con la qualy, que decidirá la parrilla de salida del domingo.

La ceremonia de apertura del Gran Premio de la capital tendrá lugar el domingo 27 de octubre a las 12.00 horas, seguida de la ceremonia de apertura media hora más tarde. Las luces del semáforo rojo se apagarán para dar inicio al Gran Premio de Ciudad de México a las 14.00 horas.

A diferencia del resto de la temporada de la Fórmula 1, la acción en el Autódromo Hermanos Rodríguez se transmitirá por televisión abierta en territorio nacional.

Patricio O’Ward, inspirado para su aparición en el GP de México

Este viernes comenzarán las actividades del Gran Premio de México con la práctica libre 1, pero no será una sesión cualquiera, ya que estarán Sergio Pérez con Red Bull y Patricio O‘Ward con McLaren, quien tendrá la oportunidad de correr en Fórmula 1 frente a su gente.

Previo a la sesión que tendrá con la escudería británica, el piloto regiomontano se mostró mesurado y aseguró que no quiere crear una expectativa alta.

“No quiero pensar o crear alguna expectativa de lo que siento que podrá ser. Quiero disfrutar, quiero que sea una sesión limpia, donde pueda meter vueltas buenas, que no me estorben, que todo salga bien con el auto; nos ha tocado perder media hora en el auto, no completar la sesión. Lo único que pido es que sea una práctica completa, limpia y poder terminar con una sonrisota y disfrutar el fin de semana”.

Pese a mostrar mesura no pudo contener la euforia de correr frente a su gente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Es un fin de semana importante, estoy muy contento de estar en la Ciudad de México. Es la primera vez que me toca de manera profesional, frente a la raza, frente al país, en el Autódromo, Fórmula 1, la verdad es que estoy extasiado”, compartió.

“Pato” dejó en claro que se ha ganado a pulso llegar hasta donde está, desde sus buenas carreras en Arrow McLaren en la IndyCar Series, hasta posicionarse como piloto de reserva de la escudería. En ese sentido le dio gran valor a su familia quien es parte de su equipo.

“Le he echado muchas ganas y lo voy a seguir haciendo, mi vida está alrededor de las carreras. Toda mi familia es parte de mi equipo. Amo lo que hago”, mencionó.