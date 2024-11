Harris acusa a Trump de querer un “poder sin control”

Llamado a la unidad en Estados Unidos

La contienda se mantiene ajustada en estados clave, a días de la elección

La candidata presidencial Kamala Harris afirmó que el republicano Donald Trump es “inestable”, pues está “obsesionado con la venganza, y busca de un poder sin control”, en su discurso de cierre de campaña ante unas 75 mil personas en Washington.

La demócrata pidió a los estadounidenses “pasar la página” de Donald Trump y lo hizo desde el lugar donde el candidato republicano arengó a sus simpatizantes, cuando era presidente, de que atacaran el Capitolio, el 6 de enero de 2021.

Al sur de la verja de la Casa Blanca, en La Elipse, el parque donde se coloca el tradicional árbol de Navidad, Harris subrayó que su rival es “alguien totalmente absorbido por su infinito deseo de venganza” que no está interesado “en las necesidades del pueblo estadounidense”.

La demócrata dijo a decenas de miles de personas reunidas en Washington que la elección entre ella y su oponente es una elección entre la libertad y el caos.

“Sabemos quién es Donald Trump”, dijo Harris, añadiendo que el ex presidente “envió una turba armada” al Capitolio de Estados Unidos en un intento de anular los resultados de las elecciones de 2020.

“Se trata de alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y en busca de poder sin control”, dijo Harris durante el alegato final de su campaña.

Harris estaba flanqueada por banderas estadounidenses en el escenario y rodeada de pancartas azules y blancas que decían “libertad”, con la Casa Blanca iluminada de fondo.

“El primer día al ser elegidos, Donald Trump caminará por esa oficina con una lista de enemigos, yo caminaré con una lista de cosas pendientes. Prioridades que haré por el pueblo americano y trabajaré con todos, republicanos, demócratas e independientes”, dijo Harris.

Harris promete poner a Estados Unidos primero que todo

De igual forma, Harris prometió poner el país por encima del partido y de sus intereses y buscar soluciones de sentido común, a diferencia de su adversario, Donald Trump.

“Me comprometo a buscar puntos en común y soluciones de sentido común para mejorar su vida. No busco sumar puntos políticos. Estoy buscando progresar. Me comprometo a escuchar a los expertos, a aquellos que se verán afectados por las decisiones que tome y a quienes no están de acuerdo conmigo”, dijo.

“Será diferente porque los desafíos son distintos. Nuestra prioridad como nación hace cuatro años era acabar con la pandemia y rescatar la economía. Ahora nuestro mayor reto es bajar los precios”, señaló la demócrata.

Prometió trabajar “con demócratas y republicanos para convertir en ley el proyecto de seguridad fronteriza que Donald Trump mató”.

“Cuando sea presidenta, expulsaremos rápidamente a quienes lleguen aquí ilegalmente, procesaremos a los cárteles y daremos a la Patrulla Fronteriza el apoyo que tanto necesita”, añadió.

Pero “al mismo tiempo, debemos reconocer que somos una nación de migrantes”, dijo la que puede convertirse en la primera mujer negra presidenta de Estados Unidos.

Se comprometió a trabajar con el Congreso para aprobar una reforma migratoria, que incluya un camino hacia la ciudadanía para migrantes como “los trabajadores agrícolas” y los “soñadores”, aquellos que llegaron de niños a Estados Unidos.

“Si me dan la oportunidad de luchar en su nombre, no hay nada en el mundo que se interponga en mi camino”, afirmó la vicepresidenta.

¿Qué dijo Biden en el cierre de campaña de Kamala?

Sin embargo, al final del acto, Harris sufrió un embate inesperado, desde sus propias filas.

En una llamada organizada por el grupo de defensa hispana Voto Latino, Biden respondió una pregunta sobre el comediante que había llamado a “basura” a Puerto Rico. De manera algo confusa, el presidente dijo: “Apenas el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo, yo no conozco al puertorriqueño que conozco, el Puerto Rico de donde e… en mi estado natal de Delaware. Son personas buenas, decentes y honorables”, dijo.

El presidente luego agregó: “La única basura que veo flotando por allí son sus seguidores. Su satanización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense. Va completamente en contra de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido”.

Las palabras de Biden alarmaron a la campaña, ya que contrastaban profundamente con el mensaje que buscaba ofrecer Kamala en su discurso en Washington y ofrecían un blanco de ataque justo en un tema en que los republicanos aparecían complicados.