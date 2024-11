Sinaloa, Guerrero y, ahora, Michoacán

Espacio Electoral

Eleazar Flores

LA SEGURIDAD LES VALE-. El PRIMER PERIODISTA CAÍDO en este sexenio se registró el martes en Michoacán, lugar donde en el transcurso de la semana también fueron asesinados la directora municipal de Seguridad Pública de Angamacutiro y, antes, el ex alcalde de Cotija, todos michoacanos.

Pero la INSEGURIDAD pasa a último término para el gobierno de la Cuarta Transformación, pues la comandanta busca consolidar el proceso guinda para sustituir la cúpula de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con prospectos probadamente cuatroteros, una vez revisadas sus hojas de vida.

También preocupa saber cómo le hizo el gobierno yanqui para llevarse a “El Mayo” en pleno mes patrio, dizque en nave con matrícula clonada, lo que deberían preguntar al ex presidente López Obrador, pues “el Presidente lo sabe todo”, presumió en una de sus tantas congraciadas declaraciones el patriarca zacatecano y devoto ferviente del Santo Niño de Atocha, don Ricardo.

PRIMER CAÍDO-. Mauricio Cruz Solís era el director del portal digital Todos por Michoacán y colaborador de Radiorama. El asesinato fue después de que el periodista entrevistó al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y para variar, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla repitió lo que todos prometen, SE INVESTIGARÁ el delito y no se quedará impune etc., etc.

Por antecedentes del pasado reciente, Michoacán registra un número considerable de periodistas asesinados, escaparate en el que se encuentran también los estados de Veracruz, Guerrero, Baja California y Ciudad de México, con el agregado de que no se ha encontrado y mucho menos detenido a los culpables, con excepción del caso Gómez Leya, también inconcluso.

Ante la frecuencia de actos delictivos en tierras purépechas, se olvida el gobernador -pero el pueblo no-, que cinco días antes fue asesinada afuera de su casa la directora de SEGURIDAD MUNICIPAL DE Angamacutiro, Elizabeth Esthela Ramos, y también días antes fue asesinado el ex alcalde de Cotija —productora del sabroso queso de fama mundial—, Aurelio Ramos Contreras.

Por ahora y por espacio, para esta entrega, se omitan otras pérdidas de vida en CAMINOS DE MICHOACÁN, en cuya campiña los limoneros y aguacateros han sufrido muchas BAJAS, de las que por desgracia tampoco se ha dado con los-as culpables, con todo y la INTERVENCIÓN directa del embajador Ken Salazar, cuyos oficios no fueron cuestionados como ahora con el CASO “EL MAYO”.

De los asesinatos de la directora de seguridad municipal de Angamacutiro, Elizabeth Esthela Romero, y del ex alcalde de Cotija, Aurelio Santos Contreras, parece ser que han quedado en el olvido de las instancias oficiales del gobierno, pero para eso está la memoria mediática, para recordarlo.

Para el gremio, ojalá y no se olvide el primer asesinato, a mansalva, en este sexenio, del periodista Mauricio Cruz Solís.

elefa44@gmail.com