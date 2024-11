García Harfuch, auxiliar en seguridad nacional

Con las reformas al artículo 21 constitucional, en materia de seguridad pública, el senador con licencia Omar García Harfuch no sólo asume funciones que le correspondían a la Sedena y a la Marina, sino también asume las de auxiliar de la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional, lo que le da un super poder en tiempos de zozobra en la República.

Porque no es desconocido que los brotes de violencia —aunque no se califiquen de narcoterrorismo—, ocurren en cualquier rincón del país, lo mismo que en Tecpan de Galeana que en Pénjamo, en Villahermosa o en Tijuana, sin que se dé con los responsables más que el ofrecimiento permanente de que no habrá impunidad y se abre la carpeta de investigación.

Se afirma en la iniciativa enviada al Senado que al reforzar las funciones de la Secretaría de Seguridad con inteligencia e información estratégica, se estará en condiciones de enfrentar a la delincuencia organizada y común, como si los infractores de la Ley para cometer sus ilícitos dejaran huella, expidieran facturas o utilizaran cheques o transferencias bancarias.

La delincuencia resulta ser más inteligente que la policía como lo demuestra el desplazamiento masivo de tropas a lugares en conflicto sin que haya resultados tangibles, y lo único que hay son promesas de cambio de que “ahora sí” se terminará con la inseguridad con el cambio de logo, de uniforme o de nombre de alguna corporación; pero se espera que las reformas den resultados.

TURBULENCIAS

Cierran la Plaza de Toros y el Estadio Azul

Ubicados en amplia zona residencial de la alcaldía Benito Juárez, la Plaza de Toros y el Estadio Azul siempre han significado un problema vial y permanente malestar para los vecinos, que aun cuando ambos sitios funcionan desde hace décadas, no dejan de causar problemas; por ello el alcalde panista Luis Mendoza contando con el visto bueno de la jefa de Gobierno Clara Brugada procedió a su clausura por motivos de seguridad, no sólo para la afición, sino para los residentes de la demarcación… Lamentable, que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pide la elección sólo de ministros y magistrados del Tribunal Electoral, cuando el propósito es limpiar de corrupción al Poder Judicial e instaurar uno nuevo, más apegado a los intereses nacionales, no de elijan a unos sí y a otros no. Además se cumplió ya con el procedimiento legislativo y aplica la supremacía constitucional que protege a la Carta Magna contra cualquier recurso en contra de las reformas; seguramente esto lo sabe, pero lo mueve un afán protagónico más que un interés por corregir un hecho consumado… El Congreso local fue sede, del foro “Oaxaca a la vanguardia en materia de órdenes de protección. Un encuentro entre poderes”, presidido por la presidenta del Poder Judicial, magistrada Berenice Ramírez Jiménez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura local, Sergio López Sánchez, quien resaltó la colaboración y la coordinación entre poderes del estado para implementar medidas para la erradicación de la violencia de género, como las órdenes de protección, para salvaguardar la vida de las mujeres y niñas, en tanto la titular del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez señaló que, en la ruta de fortalecer una justicia sensible, incluyente y accesible con responsabilidad social, el Poder Judicial del Estado ha dado pasos históricos que han marcado un precedente como es la creación del Juzgado Especializado para Dictar Órdenes de Protección, pionero a nivel nacional. Ambos poderes suman esfuerzos en favor de la entidad.

