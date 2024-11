¿Habrá suprema equivocación?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PERDERÍAMOS TODOS-. Desde los primeros años en la preparatoria —ahora son semestres—, los CATEDRÁTICOS (así los llamaban) a quien impartían la materia de NOCIONES DE DERECHO insistían en un principio, NINGUNA LEY SE PODRÁ APLICAR EN FORMA RETROACTIVA.

No obstante, las más de 700 reformas a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos —así se llama—, que se lea bien y que se oiga lejos, clamaría el senador PLEBEYO Fernández Noroña, no se ha reformado, afirmación que me apoya el ASALTO A LA RAZÓN del maestro poblano Carlos Marín, cuya lectura es obligada, como cuando usted quiera saber la versión más cercana a la realidad, del ominoso caso condensado en LA VERDAD HISTÓRICA.

Es obligado INSISTIR, pues AMPLIAR llevaría páginas y páginas con el riesgo de no llegar a convencer a nadie, pero debe quedar firme en la memoria la NO RETROACTIVIDAD de ninguna ley, por importante y supremacista que resulte, pues hacerlo sería caer en una CRISIS CONSTITUCIONAL, provocada por instancias o personas que deberían ser los primeras en observarla.

DISCUSIÓN POR AHORA-. Lo que está en el escaparate mediático, por ahora, es la no retroactividad de las reformas aprobadas al vapor, siendo el ejemplo más acabado de ello, no sólo levantar el dedo los legisladores federales, MORENOS Y ALIADOS, sino lo que hicieron en la diligente sesión nocturna en MENOS DE 10 MINUTOS los diputados locales zacatecanos, sin conocer a fondo el contenido de la iniciativa presidencial.

Pero después de Zacatecas, y no queriendo ser menos, diputados de una decena de entidades federativas hicieron lo mismo, entre noche y madrugada de los últimos días de octubre, pues el compromiso ante su PRESIDENTA CON A era que al 1 de noviembre el peregrinar aprobatorio por los estados de la República estuviera PLANCHADO antes del DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS.

CONTRADICCIONES-. Tan difícil se ha puesto la situación entre el SENADO de la República y la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN que los bandos han coincidido en que una u otra decisión provocaría CRISIS CONSTITUCIONAL.

Así lo han externado el magistrado Juan Luis González Alcántara, identificado por sus posturas en contra de las reformas constitucionales supremacistas; pero también la ministra morenista Yasmín Esquivel Mossa —sí, la del presunto título profesional cachirulo—, por lo que ahora sí se tendrá que recurrir al clásico dicho de los abogados: “es su caso SUI GÉNERIS”, cuando no hay explicación convincente en tal o cual tema.

Ante el confuso panorama imperante, a la jefa de las instituciones nacionales le queda un arma letal, la MAÑANERA DEL PUEBLO, pues ahora, como antes el tabasqueño, este medio ha sido enajenante efectivo para lograr la REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS, que de tanto escuchar que VAMOS REQUETEBIÉN, algunos-as se la creen.

