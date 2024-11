La Experiencia Panini celebra su tercera edición

En la Ex Fábrica Mx

Llenos totales en los tres días que duró el evento

Mitzi Fernández

Con éxito se llevó a cabo la tercera edición de la Experiencia Panini en la Ex Fábrica Mx, donde además de presentar los adelantos para este 2025, los fanáticos pudieron disfrutar de diferentes actividades relacionadas con sus mangas, comics y personajes favoritos.

Marina Benavides directora de Panini fie la encargada de inaugurar y presentar esta edición en la que expresó “Estamos muy contentos de estar en el 3 año consecutivo, y por los planes que vienen, Panini es magia, entusiasmo, la experiencia surge de la necesidad de creer un espacio único que nos acerque a la marca”.

Los esperados lanzamientos fueron poco a poco anunciados empezando Francisco Poch y Daniela Chávez del equipo de colección, quienes en la sección de entretenimiento que anunciaron las colecciones de Moana 2, una de las 5 princesas más queridas según las estadísticas.

Bob Esponja un personaje que había sido muy solicitado también tendrá su propia colección, asimismo, Stich, Monster High , Super Mario con Stickers y tarjetas XL; Dragón Ball Universal, Tortugas Ninja con tarjetas de juego; Hello Kitty, Minecraf y One Piece con Tradigs Cards; Ladybug, AdopMe! On Roblox. Disney Parks 2025. Jurássic World 4, Bluey 2025, Hot Wheels, Zootopia 2, serán otras de sus colecciones.

Para la selección de deportes se espera Premier League 2025, LaLiga 2025 , FIFA 365, Copa libertadores, FIFA Club World Cup 2026, NBA Top Class , FIFA World Class NFL 2025- 2026.

Alejandra Romero por la parte de comics anunció: Jango Fett, Stranger Things, Star Wars, The incredible Hulk, X-Men Ultimate, Predator, SpiderMan Gang War, Daredevil, SipederMan Ultimate, Bloom Hunt por parte de Marvel, mientras que para DC habrá Sadman, Hellblazer, The Death of Superman, Justice League Geoff Johns, outsiders.

Aunque lo mas esperado es la Parte de Manga en la que anunciaron Demon Slayer School Day, 20th Century Boys, Mi feliz Matrimonio, Heart program, Magilumiere, Gokurakuagi Paradise Distict, How Lattend an old guys mixer, Hará Hará Sensei, She is Beautiful, Marriagetoxin,Billy Bat, Honet León Soda.

Después de eso los asistentes pudieron disfrutar de diferentes sets para tomarse fotos, Maquinitas de juegos, juegos de habilidades, así como juegos para adivinar a tu personaje favorito entre otras actividades.

Esta experiencia fue para todos los fanáticos de Panini, con entrada gratuita, previa de un registro.