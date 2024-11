Richie Alva: De la justa deportiva a la televisión

Gran participación en

“Abandonados Asia: La ruta del dragón”

Enfrentó desafíos físicos y mentales a lo largo de Tailandia y Malasia

Arturo Arellano

Richie Alva, un atleta y entrenador profesional de alto rendimiento, ha captado la atención del público con su reciente participación en el reality show “Abandonados Asia: La ruta del dragón”. Durante semanas, Richie enfrentó desafíos físicos y mentales a lo largo de Tailandia y Malasia, demostrando su habilidad y determinación.

Alva ha tenido una carrera destacada en el mundo del deporte, donde ha demostrado su capacidad para superar obstáculos y mantenerse enfocado bajo presión. Su experiencia como entrenador profesional le ha permitido desarrollar una mentalidad competitiva y un enfoque estratégico que ha sido fundamental en su participación en el reality.

En el programa, Richie tuvo que enfrentar pruebas exigentes, pedir alojamiento y sobrevivir con solo 20 pesos en moneda local para comida. A pesar de las dificultades, siempre mantuvo una actitud positiva y se enfocó en disfrutar cada experiencia. En entrevista para DIARIOIMAGEN, reconoció que lo más difícil era pedir posada, pero también destacó la amabilidad de las personas.

Richie Alva, quien es hijo de la Actriz Martha Julia, declaró “La verdad es que fue una de las mejores experiencias de mi vida, no la voy a olvidar, son cosas que se viven una sola vez. El principal objetivo era pasarla bien y se logró. Ahora no sé qué viene en mi carrera, pero pienso seguir en lo deportivo, que es lo que me llevó a la televisión”.

En este sentido, destacó que “De hecho, soy coach 24/7 doy clases en un gym club en Acoxpa del que soy socio, asimismo voy a abrir una plataforma online para recibir a personas de todo el mundo”.

A quienes quieren tener una vida fit les recomienda “El primer paso es empezar, animarte a cambiar tu vida, tu estilo de vida, sin preocuparte por lo difícil que puede ser, tú decides si lo harás algún día o el día uno. En mi caso, desde chiquito mis papás siempre me lo estuvieron inculcando. Mamá tenía un gimnasio y me llevaban, los veía entrenar, entonces seguí el camino, empecé a dar clases en ese gimnasio, luego ya me volví couch, ahí empecé a competir, y aquí seguimos”.

De entrada, dice “no hay que elegir el camino fácil, no existe, todo es un proceso, aparte de vivirlo hay que disfrutarlo, si es complicado pero el punto es empezar, confiar en ti mismo. Darle con todo hasta que se vuelva un hábito, cuando menos te des cuenta vas a alcanzar tus metas, a disfrutar el proceso, que siempre tiene altas y bajas, pero al final se trata de avanzar”.

Mientras tanto, Richie está en redes sociales, como @richiealva “ojalá me sigan, yo les avisare cuando esté lista la plataforma. Seguiré trabajando en mí, enfocado en mi crecimiento físico y mental, esperando que vengan más proyectos, estoy abierto a lo que venga, pues el reality te abre los ojos, te hace valorar las cosas que pensabas insignificantes, no pensamos en que tenemos un techo y comida, cosas que consideramos chiquitas, pero no lo son, es decir tener un baño, una toalla limpia, son cosas que tenemos que valorarlo. Aprendí agradecer por mi familia, por lo que tenemos en casa”, aseveró.

El Gym club, donde Alva da clases es “El Club” que se encuentra en redes sociales como @elclub.st se encuentra en Calzada Acoxpa y el numero para agendar citas personalizadas es 5590446539.

Richie Alva ha dejado una huella significativa en “Abandonados Asia” con su disciplina, enfoque y capacidad para superar adversidades. Su participación en el programa no solo ha mostrado su talento atlético, sino su capacidad para conectar con el público