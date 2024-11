Migración y aranceles

Ángel Soriano

De ganar el republicano Donald Trump, el primer día de su retorno a la Casa Blanca deportará a miles de migrantes que han entrado ilegalmente a territorio estadunidense, afirmó en uno de sus últimos mítines de cierre de campaña electoral e indicó que aun cuando le han dicho que la presidenta Sheinbaum “es muy linda”, le pedirá que “frene la embestida de criminales”.

Ofrece también aumentar los aranceles a los productos mexicanos que van al mercado gringo con un 25%, para empezar y si no hay respuesta satisfactoria a sus requerimientos, subirá a 50, 75, e incluso 100%, para obligar a nuestro país a detener la ola migrante, pese a que en la Unión Americana los residentes de origen mexicanos suman más de 36 millones.

Las bravatas son consideradas parte de la campaña electoral, basada en mentiras del republicano, y que ya en el gobierno -en el remoto caso que gane, por las buenas o por las malas-, pero no deja de preocupar a los mercados, a los inversionistas y a la relación comercial bilateral por lo que no queda más que esperar los resultados.

La presidenta Sheinbaum indicó que esperará el resultado electoral para establecer una comunicación institucional basada en la colaboración y el diálogo y aseguró que gane quien gane, la demócrata Kamala Harris, que pese a que las encuestas señalan empate, reúne mayores simpatías al ser más racional, más capaz y con más observancia a la ley y los derechos humanos.

Zedillo, desde la prensa estadunidense

Fiel a su estilo proamericano, extranjerizante, lo que le permitió entregar bienes de la Nación a poderosas empresas trasnacionales, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León acusó a la presidenta Sheinbaum desde la prensa gringa de conducir al país hacia un gobierno sin contrapesos al promover la elección de jueces y magistrados afines a Morena, sin la imparcialidad e independencia de la Judicatura, muy diferente a la que él promovió en el 94-96 “democrática y multipartidista”. Sheinbaum se preguntó porqué escribió una columna en el New York Times y no en la prensa mexicana. No hay negociación en la reforma judicial que cumplió con lo que establece la Constitución en materia de reformas a la Carta Magna, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum al indicar que esta reforma fue propuesta por el presidente López Obrador en febrero de este año en Querétaro -junto con otras 19-, y fue el voto popular el que dio mayoría calificada en el Congreso de la Unión y los congresos locales los que llevaron a consumar la misma, no es una decisión personal de la presidenta…El filántropo Alfredo Harp Helú y el gobernador Salomón Jara presentaron un proyecto de crear una Ciudad Deportiva mediante la incorporación de los campos de futbol con el de beisbol en la ciudad de Oaxaca, y los cuales se encuentran a la salida al Istmo entre Ixcotel y el barrio de Jalatlaco, lo que permitirá unir éstos con el Centro Histórico de la ciudad. La modernización de la ciudad es un imperativo y no sólo hace falta imaginación y creatividad, sino recursos y decisión política para hacerlo… Frenará la presidenta Claudia Sheinbaum el abuso del INE de pedir hasta 13,000 mdp para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros al Poder Judicial, cuando al principio dijeron que se requerían de 7,000 mdp de pesos. En cuestión de días incrementaron en 100% el presupuesto como acostumbraban hacerlo en tiempo de vacas gordas. “No estoy de acuerdo con ello”, dijo Sheinbaum y seguramente tampoco lo estarán en la Cámara de Diputados que será quien autorice el presupuesto para la próxima elección, sin la participación de partidos políticos.

