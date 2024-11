Atrévete a vivir la experiencia de “Las Reliquias de Sangre”

Se trata un evento tipo LARP en el Terreno Dos Ríos en Huixquilucan

“Las Reliquias de Sangre” es un evento tipo LARP (Live Action Role-Playing), un juego de rol en vivo donde los participantes se sumergen en mundos ficticios, asumiendo personajes y actuando sus roles en tiempo real. Es como vivir una película o videojuego, pero en la vida real: con acción, estrategia y mucha imaginación. Cada jugador influye en la historia, creando una experiencia única y totalmente inmersiva.

Es la primera vez que se realiza en México de forma Internacional y con experiencia inmersiva, se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre de 2024 en el Terreno Dos Ríos en Huixquilucan. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Passline, con diferentes paquetes y opciones para asistir en grupo o como jugador solitario.

Omar Zaragoza, que da vida al Capitán Miguel Bocanegra, nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN: “En México se ha hecho este concepto en escalas pequeñas, nosotros estamos queriendo hacerlo a gran escala, con una gran cantidad de jugadores, 300 en esta ocasión, es una experiencia inmersiva en la que cada uno de los jugadores pueden tomar el papel de algún personaje y llevar a cabo misiones físicas, mentales o incluso retar a un duelo”.

Añade que “lo que queremos es que la gente llegue a las 8 de la mañana y empiecen a poner su casa de campaña, ya después de 10 de la mañana, podrán elegir su personaje con el que van a jugar, el nivel que van a tener, se les explican las bases del juego y se va a desarrollar durante todo el día. Todo que hagas va a afectar la historia. Mi personaje es Miguel Bocanegra, un pirata, estamos trabajando en contra de los vampiros, de hecho, llevamos la historia en internet y redes sociales. Todo afecta, de hecho, si me reta un personaje a un duelo y pierdo, mi personaje estará muerto, entonces hay que echar mano de la improvisación, porque no sabemos cómo llegarán los demás jugadores”.

Recuerda que hicieron una partida piloto en junio, “donde tuvimos 150 personas jugando y 50 espectadores, como es también una especie de mercadillo habrá proveedores de artesanías, espadas, vestuarios, la gente puede llegar a comprar, habrá comida, pero no estarán dentro del juego como tal. Los jugadores enfrentan misiones como rescatar a un hada, encontrar al duende. Es algo que debes planear, es decir, que tú decides que actividades tomar, si tu personaje es guerrero tomas la clase de espadas, lanzamiento de hacha, de tiro con arco. Y para no perder tiempo, les pedimos encarecidamente que lleguen caracterizados, aunque me queda claro que, si eres nuevo a lo mejor no tienes lo que se necesita, pero definitivamente si llegas con orejas de elfo y mezclilla, puedes decir que eres un viajero en el tiempo, no importa, asimismo, en el evento habrá venta, ojalá puedan desarrollar a su personaje, ver qué características posee, queremos que la gente se salga del día a día. Hay que entrar en la fantasía”.

Esta aventura incluirá quests, actividades tales como lanzamiento de hacha, tiro con arco, cosplays, fogatas llenas de historias y amistad, además de música en vivo, performances de fuego, combate cuerpo a cuerpo y muchas más aventuras.

Adéntrate en una experiencia con mucho suspenso, misterio, aventura y captura a los vampiros. Un fin de semana para conocerte a ti mismo y convertirte en una leyenda, mientras juegas en este primer capítulo.

Juegos de rol, espectáculos, aventuras, historia, comida y performances, donde vivirás una experiencia inmersiva completamente nueva. Vive tu propia leyenda, el próximo 9 y 10 de noviembre de 2024.

Para participar no se requiere experiencia previa, solo ganas de divertirte y dejar volar la imaginación.