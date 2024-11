¿Qué pasó con las encuestadoras?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Desapareció sondeo de Palacio Nacional

No habrá paz en la tierra mientras perduren las opresiones de los pueblos,

las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía existen

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la Iglesia católica

Por Víctor Sánchez Baños

Las empresas encuestadoras hicieron su “agosto” hace unos meses mediante los sondeos de opinión para la mega elección del 2 de junio pasado.

Empresas como Mitofsky, de nuestro apreciado amigo Roy Campos, diario manejó, durante el sexenio de AMLO, una encuesta que revisaba el nivel de popularidad del entonces presidente de la República. Siempre, por cierto, arriba del 55% en la predilección del electorado.

Esas empresas encuestadoras y acreditadas ante el INE, son 111; grandes, medianas y chiquitas. Además, están por estado, nacionales y regionales.

Sin embargo, el nivel de coincidencia con los resultados electorales de junio pasado, en la mayoría de los casos, es impreciso, incluso con el margen de error. Esas empresas que no fueron precisas no ofrecieron ninguna explicación. Simplemente, sirvieron para imponer un criterio en el electorado.

BEAP, Berumen, Buendía&Loredo, Consulta Mitofsky, Copamex, Delphos, Diseño y Análisis Demoscópico, Foro Ciudadano, Impulso Mercadotecnia, Massive Caller, Maxmaf, Mediametría, Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting, El Heraldo, Parametría, Reforma y SIMO, son las más importantes. Estas, destacaron con profesionalismo y lo más acercado a la realidad electoral.

Sin embargo, el resultado sorprendió a quienes daban con un resultado de triunfo a Morena y a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Superó las expectativas con mucho. Sabían que sería un triunfo, apretado, pero al final de cuentas una victoria del oficialismo y del partido que fundó Manuel López.

Los datos que difundió el INE superaron hasta en 20 puntos a las estimaciones científicas.

Pero, vayamos al fondo. La influencia en la decisión del electorado y para darle legitimidad a los resultados de los comicios, de las encuestadoras, es innegable.

Sin embargo, en la disparidad de los resultados y la falta de rigor científico en muchas de las 111 empresas autorizadas por el Instituto Nacional Electoral, provocan confusión en el electorado.

Por ello, se deben poner reglas claras, precisas y, en especial, científicas para que esas empresas actúen con ética y rigor en su trabajo.

En encuestas para determinar la tendencia nacional, usaban muestras de sólo 1,400 personas y, si bien gastaban más, llegaban a 5 mil. No era una muestra suficiente, ya que el margen de error podría llegar hasta un 10% y, eso especialmente, hace la diferencia.

Profesionalismo, asertividad y rigor científico, con reglas claras, se evitaría influir en la decisión del electorado, en procesos donde se juega la democracia y el desarrollo del país entero.

PODEROSOS CABALLEROS

ALITO VS. LOS PEJEZOMBIES: Ante cualquier signo de crítica, el oficialismo amenaza, destruye o intimida. Yo lo he sufrido en carne propia. Pero, vayamos a los políticos incómodos del sistema. El enfrentamiento, sin miedos, del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, a los políticos “destacados” del morenismo, como Gerardo Fernández Noroña, exhibió el autoritarismo del “moreno” y su incapacidad de reacción y debate con argumentos. Por ello, mandan a uno de sus “satélites” para reactivar un proceso de “desafuero” que estaba en la congeladora desde la legislatura pasada. Pero, son tan incompetentes hasta para la venganza que quieren desaforarlo como diputado, cuando es senador; además, Alito ganó todos los juicios en contra de la Fiscalía de Campeche, en que basarían su supuesto desafuero; y si lo desaforaran, entonces prepárense desde ahorita, por que el anterior que lo quisieron desaforar, despachó como Presidente en Palacio Nacional por 6 años.

EUROAIRLINES: En Quintana Roo, ahondan las pesquisas de un fraude de los hermanos españoles Antonio y Guillermo López Lázaro, dueños de Euroairlines, en contra de la empresa, también española, Summerwind Latam, por 500 mil euros. En este juicio, que lleva varios años radicado en Cancún, tomó un nuevo giro, ya que un dictamen pericial encontró evidencias de que el ilícito superaría los 5 millones de dólares, con la falsificación de documentos y otros graves delitos. El fiscal de la entidad, Raciel López, inició acción penal y giró órdenes de aprehensión, contra los hermanos López Lázaro, quienes eran socios con el fundador de Summerwinds GSA, Federico Lledó Soria. El objetivo de esta empresa era atender necesidades de mantenimiento a aerolíneas en Cancún, hub aéreo de América y Europa. Los hermanos López Lázaro, sin embargo, siendo socios minoritarios convocaron a una asamblea sin la presencia de Lledó y falsificaron firmas para quedarse con la mayoría accionaria, como consta en un peritaje de firmas, y utilizaron las cuentas de la empresa para hacer otro tipo de negocios, además de que no cumplieron con servicios que les fueron pagados por aerolíneas como TAG y que no se llevaron a cabo. La Fiscalía quintanarroense giró una solicitud a la Interpol de ficha roja para localizar a los hermanos López Lázaro, en cualquier parte del mundo. Las evidencias son innumerables y se involucran cuentas bancarias de Banco Santander para desviar el dinero desde el 2016 a la fecha. Los acusados habrían utilizado estas cuentas para operar una estructura financiera ilícita en España, Argentina y México. La nueva evidencia incluye transferencias bancarias injustificadas desde cuentas de Summerwind Latam hacia entidades desconocidas desde 2016 a 2024. Federico Lledó, ex socio de la empresa, ha presentado una ampliación de la demanda , basado en un dictamen pericial realizado por el Contador Público, Jorge William Soberanis, concluye que los hermanos Antonio y Guillermo López Lázaro, administradores de Summerwind Latam, realizaron sin justificación una gran cantidad de transferencias bancarias, por 92 millones de pesos, y dejaron de pagar a proveedores y acreedores, operaciones realizadas de forma fraudulenta en beneficio propio y en perjuicio, tanto de la propia empresa como de Lledó Soria.

JAGUAR Y RUTILIO: Del otro lado del país, en Chiapas, se reunieron el gobernador saliente, Rutilio Escandón, con el próximo líder del ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez, para hablar sobre la coordinación con las autoridades federales para tratar de dar resultados en materia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene especial interés en la entidad, la paz y tranquilidad en el sureste, ante la cotidianeidad de los conflictos armados y el surgimiento de nuevos grupos criminales. Pacificar el estado, pues.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: En la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, Cotemar reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de sus colaboradores y la comunidad, organizando una serie de actividades destinadas a concientizar y educar sobre la importancia de la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Así, Cotemar realizó 210 mastografías gratuitas para sus colaboradoras, sus familiares y la comunidad de Ciudad del Carmen, Campeche.

