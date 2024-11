La relación de México con EU es de coordinación, no de subordinación: CSP

Respuesta al embajador Ken Salazar

Tiene que haber diálogo en tráfico de drogas, armas, migración y seguridad, señala la Presidenta

Luego de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de que la estrategia “abrazos, no balazos”, del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la relación entre Méxicos y Estados Unidos es de coordinación y no de subordinación, por lo que aunque compartan problemas, cada uno es un país soberano.

En su conferencia mañanera de este jueves 14 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día, con lo que dice otro día”.

“Tal fue el caso de la reforma al Poder Judicial”, aseveró la presidenta Sheinbaum al asegurar que “un día dijo que le parecía bien” y “una semana después dijo que iba a ser muy malo para México”.

En el Salón Tesorería, la mandataria pidió que se exhibieran declaraciones de Salazar sobre la colaboración entre ambos países sobre seguridad. Mencionó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México por los dichos de Salazar.

“Tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar una cosa y luego declarar otra cosa”, expresó. “Sobre todo es esta disparidad de declaraciones de la misma persona y por otro lado la coordinación, más no la subordinación”, declaró.

“México es un país libre independiente, nos coordinamos con el presidente Biden; el ex presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel que le llamaron el Diálogo Bicentenario en distintos temas, tráfico de drogas, armas, migración y seguridad. Va a seguir habiendo coordinación porque es muy importante, tenemos una frontera común, entonces tiene que haber diálogo que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país”, expresó.

Apuntó que el canciller Juan Ramón de la Fuente seguirá en contacto con el embajador Salazar.

“Elevar a rango constitucional la

siembra de maíz blanco, la mejor defensa”

Después de que México perdió el panel de solución de controversias contra Estados Unidos, relacionado con restricciones a las importaciones mexicanas de maíz transgénico, Shienbaum Pardo aseguró que la mejor defensa para la conservación de la biodiversidad y la salud es que la siembra del maíz blanco no modificado genéticamente se eleve a rango constitucional.

Eso, dijo, está por aprobarse en la Cámara de Diputados, como parte del paquete de iniciativas de reformas constitucionales que envió al Congreso el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó que México es autosuficiente en maíz blanco y “nosotros tenemos por obligación que conservar nuestra biodiversidad y no solamente animal, vegetal, sino genética”.

Nuestra obligación, subrayó, es conservar todas las variedades de maíz, producto de la domesticación de los pueblos originarios.

Indicó que ante la modificación de los genes, “supuestamente para mayor alimentación, hay quienes piensan que pueden tener daños a la salud. Tienen un problema adicional, que el campesino depende siempre de la semilla”.

Y el maíz blanco que se siembra en México no debe ser transgénico, precisó. Se debe ir mejorando la semilla “en los propios cultivos, no en laboratorios, a partir de las distintas instituciones públicas y con los campesinos”, indicó.

Añadió que también se debe avanzar mucho en la siembra de frijol, para reducir su importación -actualmente 300 mil toneladas.

“Injustificable, el presupuesto solicitado para elección judicial”

Sobre el gasto para la elección judicial, la presidenta Sheinbaum Pardo volvió a manifestar su extrañamiento por la intención del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar 13.2 mil millones de pesos de presupuesto para 2025, bajo el argumento que habrá elección para los integrantes del Poder Judicial.

Interrogada al respecto en la mañanera, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que “no es justificable el presupuesto que están enviando”, explicó que el organismo electoral está solicitando más presupuesto para 2025 que el que tuvo en 2024.

“Sí, va a haber una elección el próximo año, para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones de 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento a la campaña de jueces, magistrados y ministros, no hay recurso publico a las campañas. Entonces, ¿por qué tanto recurso?”, cuestionó.

La mandataria refirió que 2025 es un “año especial” en el que se busca disminuir el déficit de 2024, “y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto”.