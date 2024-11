Dotar de seguridad, ofrece López Casarín

Ramón Zurita Sahagún

La alcaldía Álvaro Obregón decidió entrarle de lleno al tema de la seguridad, implementando un sistema de seguridad ciudadana AO360.

Se trata de un programa con innovaciones tecnológicas, con el uso de drones, arcos de lectura de matrícula vehicular, dispositivos de reconocimiento facial, además del reclutamiento y formación de mejores elementos de la policía.

Uno de los propósitos es el de conectar las cámaras de seguridad de las plazas comerciales y universidades al C5.

El nuevo alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, decidió tomar el toro por los cuernos, no andarse por las armas y contrató a especialistas en la materia, para atender las necesidades de los habitantes de esa alcaldía.

Se trata de atender los requerimientos de una población de casi 800 mil habitantes que reclaman como tarea primordial la seguridad de todos dentro del marco legal de la constitución.

Consciente de que la seguridad pública requiere de transformación, López Casarín buscó la conformación de un programa adecuado a las necesidades de la población y lo encontró en la figura de personajes que han tenido el reto de dotar de seguridad a grandes ciudades. Tales como los casos del comisario Bratton, ex comisario de policía de Nueva York, Boston y ex jefe de la policía de Los Ángeles; Michel Berkow, experto en seguridad pública y exdirector del Servicio de investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos, además de Courtney Adante, ex ejecutiva de riesgos de Accenture y experta en ciberseguridad.

Esos son algunos de los participantes en este equipo conformado por mexicanos y extranjeros, pero que hablan español, para un mejor entendimiento.

La estrategia consiste en la unión de esfuerzos públicos y privados sostenidos por un período a lo largo de varias administraciones gubernamentales.

Por lo tanto, un proyecto de esta naturaleza exige contar con un brazo financiero y participativo que garantice la eficaz aplicación de los recursos y la transparente rendición de cuentas para lo que se plantea la creación de un fideicomiso privado.

En la explicación del programa de seguridad, López Casarín destacó que ninguna estrategia de seguridad tiene éxito si no atiende también los factores sociales que provocan la inseguridad, por lo que se enfocarán también en reparar el tejido social y en lograr que la policía sea una institución cercana a la gente y con el respeto de la población gracias a sus acciones.

Dentro de la presentación, el alcalde de Álvaro Obregón criticó el mal estado de la infraestructura de seguridad de la alcaldía, herencia de la pasada administración (panista). Citó un par de ejemplos, las cámaras de la alcaldía no estaban conectadas porque desde hace once meses no se han cubierto los pagos a la empresa contratista que las opera. Además, indicó que solo han encontrado 79 de las 250 patrullas que supuestamente estaban en operación.

La presentación del programa fue hecha por el alcalde, quien refrendó que se ejecutará con base en siete ejes:

Organización comunitaria.

Capital humano.

Colaboración interinstitucional.

Análisis territorial.

Tecnología de la información.

Equipamiento tecnológico.

Creación de un centro para combatir la inseguridad.

Vale la pena preguntarse si este será un programa piloto que pueda expandirse a otras alcaldías, en caso de ofrecer buenos resultados o será otra fallida estrategia como la de hace algunos años operada por Rudolph Giuliani, para el entonces gobierno del Distrito Federal.

