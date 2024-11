“Women of the Year 2024” de Glamour celebra 3ª edición

Celebración del empoderamiento e influencia femenina

Ángela Aguilar fue premiada como Mujer del año

Isabel Violeta

Glamour premia a las mujeres destacadas en su reconocido evento Women of the Year 2024 siendo esta su tercera edición.

La celebración del empoderamiento y la influencia femenina comenzó con la alfombra roja en la que desfilaron celebridades como Trinidad Gonzales, Cinthia Aparicio acompañada de Alexis Ayala; Mabel Cadena, Sofia Reyes, Manelik Gonzales, Galilea Montijo, Natasha Dupeyrón, Dulce María, Tammy Parra, entre otros.

También se hicieron presentes: El conjunto nacional de México de gimnasia rítmica; Lesslie y Karen Polinesia, Bu Cuaron, St. Vicent, Ceci de la Cueva, sin faltar Farah Slim, Javier Esteban CEO y director general de Conde Nast México y Samantha Barry, directora Global de Glamour.

Farah Slim, Head of Editorial Content de Glamour México y Latinoamérica, dio la bienvenida y dirigió unas palabras a las asistentes “me siento emocionada de verlas aquí celebrando sus proyectos que no dejan de inspirarnos”.

Posteriormente Sofía Monroy deleitó con algunas canciones y Mabel Cadena fue premiada en la categoría Change Maker por su impacto en cine y televisión “gracias por este premio llevo varios días pensando ¿Que es ser mujer del año? y la verdad es que desde nuestra trinchera cada una somos mujeres del año” dijo.

Por su parte, Ángela Aguilar fue premiada a Mujer del año en “Regional Music Award” como una líder del género “Estoy muy agradecida es un honor que no tomo a la ligera por eso cuando me subo a un escenario trato de representar lo mejor que puedo a México, el país que me ha dado tanto y que amo”.

Dulce María es reconocida como “Female Empowerment Figure” porque es cantante, actriz, mamá y un ícono de inspiración para muchas. Galilea Montijo, recibió el título de “Beauty Revolutionary Icon” al redefinir los estándares de belleza con su seguridad y estilo. Macarena García, quien no pudo asistir, pero, dejo un video de agradecimiento fue galardonada en la sección “Fashion Icon” por su impacto en la moda. St. Vincent es galardonada en “Innovation in Music” como una de las guitarristas más influyentes del siglo. También reconocieron al Conjunto Mexicano de Gimnasia Rítmica.

Al terminar la premiación y para sorpresa de todos, la cantante Paulina Rubio subió al escenario para interpretar ‘Ni una sola palabra’ y ‘Lo hare por ti’, poniendo a cantar a cada uno de los asistentes.

Ángela Aguilar fue premiada a Mujer del año en “Regional Music Award” como una líder de género “Estoy muy agradecida es un honor que no tomo a la ligera por eso cuando me subo a un escenario trato de representar lo mejor que puedo a México”