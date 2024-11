Democracia partidista

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

¿Existe la democracia en los partidos? Sí, aunque hay que definir que esta se practica de manera selectiva.

Cada partido realiza sus elecciones para la dirigencia nacional, según sus propios métodos y pregona que es parte de la vida democrática.

Lo hizo primero el PRI, luego Morena realizó lo propio y hace dos semanas correspondió a Acción Nacional. Cada una de ellas democráticas, a su estilo.

Y es que los partidos tienen distintos métodos para elegir a sus dirigentes, unos optan por convocar a su cerrado círculo de consejeros que varían de 300 a 3,000 y otro recurre a convocar a sus militantes a que sufragan en elección abierta y directa.

El estilo es lo de menos, la idea es transmitir a la población que son más demócratas que sus adversarios.

De esa forma el PRI decidió reelegir a Alejandro Moreno Cárdenas como su presidente y Morena optó por Luisa María Alcalde para esa posición y las urnas definieron que Jorge Romero conduzca el destino del partido blanquiazul.

Las tres personas cuentan con respectivas carreras políticas desempeñando una o varias veces cargos de elección popular.

Toca el turno ahora a Movimiento Ciudadano de elegir a un nuevo dirigente nacional, aunque todos se encuentran conscientes que el espíritu del partido seguirá siendo Dante Delgado, quien se reserva aparecer en la dirigencia nacional cada proceso electoral presidencial.

Dante ya eligió a su sucesor desde que vio que Jorge Álvarez Máynez le funcionó perfectamente como candidato presidencial, ofreciendo una figura desenvuelta y atractiva para el electorado joven.

Álvarez Máynez se mostró en una actitud desenfadada, campechana, rozagante, que provocó una buena votación, superior a los cálculos hechos por ese partido, aunque en el terreno de la realidad no le alcanzó más que para cinco senadores y unos 25 diputados federales, logrando conservar el gobierno de Jalisco.

Es fácil recordar cómo, el entonces aspirante presidencial, se mostraba en videos consumiendo cerveza y alternando con otras figuras jóvenes de ese partido, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en sano esparcimiento.

Desde aquellos tiempos, al término de la campaña presidencial, Jorge fue señalado por Dante como el futuro dirigente del partido.

Sin embargo, Álvarez Máynez decidió presentarse como candidato a dirigir al partido con muchos de los actores políticos de MC, diputados y senadores, para mostrar su arrastre.

Ahora solamente falta protocolizar su ascenso como dirigente del partido, con lo que se cierra esa etapa en cuatro de los seis partidos políticos con registro.

Sin embargo, el próximo sábado habrán de reunirse los delegados de las 32 entidades del país pertenecientes a la llamada sociedad civil que guardan el propósito de conformar un nuevo partido político que alcance el registro para competir en 2027 con candidatos propios.

Hace poco, la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez externaba que tiene sus dudas sobre si forma su propio partido político o se suma a la idea de ir con la sociedad civil, la que no le gusta tanto, ya que está dominada por ex militantes de otros partidos.

Y mientras Xóchitl deshoja la margarita, los de la sociedad civil se reunirán para decidir si van, con ella o sin ella, para la organización de un nuevo partido político.

Aquí también privará la democracia, a su estilo, pues se seleccionaron delegados de cada entidad del país, los que votarán para que sea la mayoría la que defina si van o no van para participar con un nuevo partido político.

A final de cuentas, que nadie diga que no hay democracia en México. Sí la hay y mucha, pero cada uno la práctica según sus métodos.

Cuánto debe extrañar Zoé Robledo aquellos tiempos de noviembre de 2019, cuando era el hombre del momento con el presidente López Obrador, quien lo buscaba para todo. Aquel desfile revolucionario del 20 de noviembre le ganó muchos elogios, hoy se encuentra minimizado y acosado por todos lados. Gran diferencia en apenas cinco años… Finalmente, Ulises Bravo, ex dirigente de Morena en Morelos, y hermano de Cuauhtémoc Blanco, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en contra de su ex esposa Liu León.

