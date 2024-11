México espera que Marcelo no se doble tan fácilmente ante Trump

Va por tratado de libre comercio Canadá-EU-México y agenda bilateral

José Luis Montañez

Todo indica que 2025 será un año difícil y complicado para las relaciones México-EU, luego de las reiteradas amenazas del próximo presidente norteamericano Donald Trump.

Efectivamente, y como dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaun Pardo, la relación con nuestro vecino del norte y principal socio comercial tendrá que ser en un marco de respeto y apoyo mutuo.

Porque si el gobierno de Trump expulsa de su país a millones de migrantes ilegales, tendrá que resolver cómo ocupar las plazas en el campo, la industria y el comercio de aquel país.

Capacitar al personal no es cosa fácil, pues cuesta trabajo, tiempo y dinero y hay empleos que definitivamente el gringo, gringo, no le entra y los centroamericanos y asiáticos no aguantan las jornadas que resisten nuestros connacionales.

En el caso de las negociaciones, por parte de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaun tiene mucha confianza en el canciller Juan Ramón de la Fuente y el ministro de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para que defiendan nuestros intereses y traten los temas bilaterales como migración, narcotráfico, comercio, etc., con mucha atención.

Sólo pedirle a Marcelo, desde ahora, una cosa: Por favor Marcelo no te dobles fácilmente ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.

México entero te lo va agradecer si aguantas como los verdaderos hombrecitos..!