Sinaloa suma más de 80 días de narco-violencia

La narcoguerra entre facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) en los últimos tres meses ha provocado más de 500 homicidios dolosos y feminicidios en la entidad, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además de los homicidios registrados en varias zonas de Sinaloa, se han reportado 440 secuestros o levantones, y más de mil 200 robos de vehículos.

En septiembre pasado, fecha en la que se comenzó a registrar una ola diaria de crímenes por la disputa entre “Los Chapitos” contra “Los Mayos”, en Sinaloa se registraron 144 asesinatos; después, en octubre, la cifra fue de 188 casos, y apenas en noviembre pasado se enlistaron 175 muertos por ambos delitos.

Los grupos delincuenciales que se enfrentan en Sinaloa han modificado su acometido contra rivales, ahora incendian domicilios, restaurantes, secuestran a personas, las torturan, las matan y los cuerpos los tiran en la vía pública.

Ello ha generado pánico permanente entre la población. Las actividades sociales y económicas están semiparalizadas y el estado registra pérdidas económicas, aún incuantificables, debido a la inseguridad.

Y aunque el Ejército ha desplegado a unos 4 mil soldados en apoyo a las tareas de seguridad, la espiral de violencia no ha parado.

Se recrudece violencia en los últimos días

Tan sólo en las últimas 24 horas se registraron en la entidad más de 13 homicidios, quema de dos restaurantes –de la cadena con razón social Ranch Roll– y una clínica.

Según el reporte oficial, en el suburbio Isla Musala, al oriente de Culiacán, un grupo armado llegó hasta la fachada de una sucursal del restaurante y le prendió fuego.

Los bomberos llegaron para sofocar el incendio, pero delincuentes hicieron disparos al aire. Efraín Araujo, comandante del cuerpo de Bomberos de Culiacán, dijo que tuvieron que retirarse. Precisó que no hubo fallecidos ni lesionados.

Otro restaurante de la misma cadena, ubicado en el Desarrollo Urbano-Comercial Tres Ríos, también fue atacado a balazos por criminales, quienes dañaron dos vehículos y la fachada del negocio.

Videos compartidos en redes sociales muestran los daños en ambas sucursales, además de que en los videos se escuchan las ráfagas que dispararon los delincuentes.

También fue atacada con rifles AK-47 una clínica privada de nombre Unidad Médica, en el fraccionamiento residencial Alameda del Desarrollo Urbano Tres Ríos. Las autoridades no reportan personas fallecidas o heridos.

Con relación a los homicidios, por la mañana se registró un enfrentamiento a balazos en la colonia Ferrocarrilera, con saldo de cuatro civiles muertos y otros cuatro heridos.

Asimismo, en la sindicatura de Costa Rica encontraron a dos hombres carbonizados, cerca de la maxi pista Culiacán-Mazatlán.

En la colonia Villabonita de Culiacán fue hallada una persona sin vida. El cuerpo presentaba impactos de arma de fuego. Por este hecho no hubo personas detenidas.

Mientras que en el municipio de Elota, en el poblado Las Tinas, fueron localizadas dos personas sin vida. La policía acudió al lugar, pero no hubo detenidos.

Mientras que en Mazatlán fue localizada otra persona sin vida por impactos de arma de fuego, lo mismo que en Badiraguato, donde un hombre sin vida estaba envuelto en plásticos y con signos de tortura.

Las clases fueron suspendidas en la mayor parte de la capital. Se considera que hay 30% de asistencia en las 992 escuelas de Culiacán, de los tres niveles básicos y de universidades e institutos superiores.

“sí hay violencia en Sinaloa, pero no es como para inmovilizarnos”

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció los hechos de violencia suscitados en los últimos meses por enfrentamientos entre grupos criminales, pero aseguró que ‘no es como para inmovilizarnos’.

“Tenemos una propaganda que han dicho que en Sinaloa no se puede estar por la violencia, en efecto la tenemos, no la negamos, pero no es como para inmovilizarnos, tenemos un operativo en el que me han ayudado mucho las Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos estatales”, dijo.

Rocha Moya aseveró que seguirá trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno ‘hasta restaurar la normalidad de la paz, combatiendo a la delincuencia’.