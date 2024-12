Alexa Zuart cumple sueño de hacer stand up en el Teatro Metropólitan

Alexa Zuart, orgullosa comediante que ha recibido gran apoyo en redes sociales y en sus presentaciones en vivo, y más orgullosa mamá de un chamaco universitario, cumple su sueño de llegar al Teatro Metropólitan a deleitar con su comedia situacional a cerca de 3 mil 165 asistentes.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó los detalles al respecto “Es el primer show en el Metropólitan, lo he estado trabajando desde hace tiempo con cosas nuevas y producción, tenemos algún par de invitados especiales. Hablaré de la época, de la temporada navideña y cosas que he ido escribiendo en estos días. La verdad he estado en varios lugares grandes, gracias a compañeros que me han prestado su escenario, a diferencia de estar en un bar, el mayor reto es que la gente te favorezca con su asistencia, porque una cosa es que la gente te vea en redes sociales y otra que vayan a verte en el show completo”.

Y es que, asegura que “La gente le gusta estar en redes, pero no van al show de manera presencial, porque no les gustan o no les gusta salir o trabajan u otros motivos, hoy el reto es que la gente vaya a verte”.

En cuanto al traslado de su humor en redes al escenario aclaro “realmente fue al revés, porque empecé en los escenarios, ya luego me pasé un poco con redes sociales. Pero mi trabajo ha sido en bares, en escenarios, y me ha ido bien, he tenido un vínculo importante con la gente, y ahora en redes sociales puedo estar más cerca de todos. Son 9 años de experiencia dando shows en vivo y llego en muy buen momento al Metropólitan”.

Recordó que desde que empezó a hacer comedia “tengo claro que todos tenemos puntos de vista diferentes y como comediante puedes tocar temas sensibles para alguien, es válido que hay opiniones diferentes, no porque a ti te parece chistoso le va a parecer chistoso a todo el mundo. Entender eso me ha permitido seguir con mi humor, tomando en cuenta mis valores como persona, y es que, en algún momento fui maestra y creo que hay muchas cosas que te dan un panorama más amplio de la realidad y al momento de hacer los chistes tomas todo eso en cuenta. Yo solo quiero hacer reír a la gente, no quiero incomodar, ni lastimar a nadie. La comedia trata temas que levantan ámpulas y en algún momento da a para que no sea del agrado de alguien, pero jamás será intencionalmente”.

En este punto señala “Hay que reírnos de los que nos pasa, hablar de todo, aunque hay cosas que nos duelen, pero hay que afrontarlo. Reírse viene de un lugar que no se controla en el cebero, porque son cosas que no te esperas o con las que te identifiques, te involucras. De alguna forma es bien importante entender que la comedia siempre viene de temas fuertes, que de algún modo ya superaste”.

En este marco, el plan es cerrar en el Metropólitan el 2024 “si ha sido un gran año para mí, afortunadamente la gente me ha favorecido con su preferencia y ya no tengo planeado nada más, porque son fechas para estar en familia”.

Finalmente, de su paso por LOL junto a Eugenio Derbez dijo “Me divertí mucho, es un formato que yo había visto un par de veces, pero no es lo mismo hasta que lo vives, es un reto como comediante porque son horas donde necesitas la reacción de la gente para continuar con tu show. De eso se trata, que los demás no se rían, fue fuerte, pero me gustó mucho. Me tocó estar con grandes compañeros, ya conocía a algunos, y me lleve muchos amigos nuevos” concluyó.

¡No te pierdas la oportunidad de ver a Alexa el 13 de diciembre en el Teatro Metropólitan, con su show completo! ¡Compra tus boletos ahora y prepárate para una noche de risas inolvidables con Alexa Zuart!