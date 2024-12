Inteligente jugada de Sheinbaum para la renegociación del T-MEC

Desde luego que no serán nada fácil las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), más si se toma en cuenta que la administración de Donald Trump, que inicia gestiones el próximo 20 de enero, usará dicho documento para presionar a sus dos vecinos y sacar la mejor ventaja en el tema.

Desde ahora, México estudia todas las posibilidades que presente el mandamás en la mesa, o sea EU.

Preparando la estrategia para sentarse a la mesa de negociaciones en julio de 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha designado a un equipo de expertos ya en la materia, encabezados por el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Esta jugada, de la actual mandataria mexicana, revela que echará toda la carne al asador para que México siga sacando provecho de la firma de un tratado comercial que beneficia a los tres países que lo integran.

Así pues, la doctora Sheinbaum Pardo ha designado al ex secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y al de Economía de esa misma administración, Ildelfonso Guajardo, para que trabajen en un plan completo y sacar adelante lo que se supone será una difícil negociación.

Aquí la mandataria de México ha tomado una decisión inteligente, pues todo mundo pensaría que los ex funcionarios de un régimen priista no serían llamados a colaborar.

Sin embargo, aquí hay que destacar que se está pensando en el futuro económico de México y también en lo complicada que será la negociación con los vecinos del norte.

Y, de paso, no deja suelto a Marcelo Ebrard para que sume puntos en su proyecto político para 2030.

Así, entonces, Marchelo tendrá marcaje personal y no podrá tomar decisiones propias, sino que deberán de ser en equipo, con Videgaray y Guajardo, para “no llevar agua a su molino”.

Seguramente, las conversaciones sobre la renovación del T-MEC no serán un día de campo para México y Canadá, socios comerciales de EU.

La actitud belicosa del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace suponer que EU tratará de servirse la “pechuga del pavo” en los acuerdos.

Pero si México busca traer varias cartas sobre la manga y hacer buena mancuerna con Canadá, país al que por cierto Trump ha calificado como el estado 52 de su país, los resultados podrán ser óptimos.

Por lo pronto, el próximo 2025 se prevé un año difícil en las relaciones México-EU, sobre todo porque Donald Trump nos amenaza cada rato con nuevos aranceles, si México no controla el flujo de migrantes, pero, sobre todo, del narcótico fentanilo que está matando a muchos adictos en aquel país.

Los riesgos de una guerra comercial

A un mes de la toma de posesión de Donald Trump, las compañías con sede en Estados Unidos y en todo el mundo están calculando la posibilidad de que el republicano cumpla sus amenazas de campaña, lo que podría desencadenar una guerra comercial en varios frentes que, según advierten los economistas, podría aumentar los precios para los consumidores.

Estas advertencias han desencadenado una oleada de diplomacia, incluidas conversaciones apresuradas con líderes mundiales. Después de hablar con la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el mes pasado, Trump se atribuyó la victoria, escribiendo en las redes sociales que ella había acordado detener el flujo de migrantes a través de México y hacia Estados Unidos, “cerrando efectivamente nuestra frontera sur”. Pero Sheinbaum pareció rebatir tal caracterización, escribiendo en X que “la posición de México no es cerrar las fronteras”.

Trump discute sus ideas arancelarias con sus asesores, incluido el senador Marco Rubio (republicano, Florida), el secretario de Estado que eligió, y el inversor Scott Bessent, seleccionado el mes pasado para dirigir el Departamento del Tesoro. Pero su equipo recibió pocas advertencias de que Trump haría públicos sus planes en las redes sociales, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

Una de las personas comentó que Rubio fue avisado por Trump antes de que publicara su mensaje en las redes sociales sobre los países del Brics, pero recibió poca notificación cuando se trató de las amenazas arancelarias públicas de Trump contra México, Canadá y China.

“Ahora viene la parte dura. Difícil”, escribió un aliado de Bessent en un mensaje de texto a “The Wall Street Journal” la noche en que Trump hizo pública su promesa de golpear a México, Canadá y China con aranceles. Un lobbista que trabajó en el primer gobierno de Trump sostuvo que ahora advierte a sus clientes que tomen al pie de la letra lo que Trump señala sobre su uso de aranceles y que hay poco que los consultores puedan hacer para disuadirlo de usar estas tácticas.