Laura Flores te enamora con romance en “La Cueva”

El próximo 18 de enero de 2025, la reconocida actriz y cantante mexicana Laura Flores ofrecerá un íntimo y esperado concierto en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, ubicada en Avenida San Antonio 256, Nonoalco, Benito Juárez, Ciudad de México.

Laura Flores, conocida por su destacada participación en telenovelas icónicas como El Derecho de Nacer y El Alma No Tiene Color, utilizará esta presentación para retomar su carrera musical y rendir homenaje a la fallecida cantante Dulce.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos comentó “La Cueva se vuelve cada vez más popular para eventos lindos, especiales, bohemios, lo cual me llena de gusto, porque ahora presentaré mi música desde los ochentas, tengo varias producciones realizadas e incluiré temas de otros compañeros artistas, recordando grandes éxitos del pasado, vamos a ir en el tiempo atrás para traer al presente todas esas canciones de letras bonitas”.

Adelantó que va a contar “Con dos invitados especiales, que me encanta hablar de ellos, uno de ellos, el primero es Rodrigo de la Cadena, quien se ha preocupado por ofrecer un espacio para artistas como yo; y la otra es Alejandra avalos, con quien tenemos un pequeño homenaje a Dulce, que recientemente falleció y a quien queríamos mucho, vamos a cantar algunos de sus temas”.

Enfatizó que “Obviamente se hace una mención, vamos a cantar un par de canciones para recordarla con música como le hubiera gustado a ella. Creo que cantar sus canciones no cualquiera, por eso traje a la Avaloz que tiene un rango de voz precioso y que sin duda lo va a hacer increíble”-

E cuanto a su repertorio dijo “Son muchas canciones, pero haremos poco un esfuerzo por dejar contentos a todos y que escuchen los temas que esperan escuchar. En el escenario se disfruta presentar las letras con entrega y verdad, creo que mientras se haga de manera autentica es mejor, quiero pararme a cantar mis canciones”.

Y aunque lamenta que hoy en día están de moda, las canciones cuya letra no aporta mucho, también celebra que hay un nicho que busca poesía de verdad “Uno no puede ser ciega o sorda a las letras que se usan hoy en día, la metáfora y el romanticismo se han dejado de lado para ser más gráficos y sexuales, se habla de sensaciones físicas por encima de las emotivas, es como un carácter, el reggaetón va por ahí en regla general, aunque hay excepciones. No conlleva una emoción necesariamente, por otro lado el rap es como estar enojado, y creo que la música es como un lenguaje, como si ves un cuadro, si vez naturaleza muerta o el retrato de alguien o algo relacionado con la guerra, son géneros diferentes, el abstracto, el realismo, el naturalismo. En la música es igual, y mi género es el romanticismo, aunque haga pop o baladas, mi lenguaje es más poético, puedo decir ‘si antes gritaba de pasión, ahora grito de dolor’ o ‘tú me haces gritar cuando me tocas’. El lenguaje del romanticismo es precioso, ¿porque irte al grano, si lo mejor es el romance? Y es que los hombres de hoy en día ya no te traen flores, te traen un condón, hay que hacerlo diferente, más bonito. Y funciona, ahí tienes a un Emanuel, Mijares, Yuri, que sus letras no son explicitas; Luis miguel y llenan, porque el público también quiere eso”.

Finalmente, adelantó que posterior a su presentación en la Cueva va a regresar a grabar más temas en el estudio “estoy en pláticas con Walter Guevara, un empresario reconocido, con quien queremos promover mi música, llevarla a otras ciudades. Asimismo, entrare al estudio, tengo dos canciones hechas y escribí un tema para la serie de ‘Cómplices’ que se estrena en mayo de este año, no es el tema principal, pero si esta dentro de la serie” concluyó.