Show Center Premiere Garibaldi arranca con “Ardidas y abandonadas”

¡Prepárate para una noche llena de emociones con el evento «Ardidas y Abandonadas» en Show Center Premiere Garibaldi! Disfruta de una increíble velada llena de música en vivo interpretada por talentosas artistas que te harán vibrar con sus melodías.

El Show Center Premiere Garibaldi, es un nuevo centro de espectáculos en el corazón de la Ciudad de México, del que Pepe Suarez, uno de los dueños del lugar nos contó en entrevista “La idea es que este lugar no sea Garibaldi, es decir, que sea un lugar para presentar cualquier evento de cualquier género, hemos creado una cartelera con diferentes temáticas, por ejemplo, tenemos noches de ‘Carcajajadas’, con comediantes; asimismo, Standup Comedy Nights, Karaoke Garibaldi, eventos con salseros, salsa colombiana, norteños, cumbia, un poco de todo, para que cada día tengamos algo diferente”.

Adelantó que este 16 de enero, con el show “Ardidas y abandonadas” se podrá vivir una noche inolvidable con un homenaje a las mejores cantantes de desamor, interpretadas por las más destacadas imitadoras de México. Erika Rendón y Alo Bustos, quienes liderarán una velada cargada de emociones con tributos a iconos como Yuri, Amanda Miguel, Marisela, Alicia Villarreal, Lupita D’Alessio, Paquita La Del Barrio, Jenni Rivera, Ana Gabriel, Gloria Trevi y muchas más.

“Estrenamos AA con todo y logo de alcohólicos anónimos (risas), se trata de Ardidas y Abandonadas, un show para que vengan las señoras y señores también a cantar canciones de todas esas grandes artistas que han dejado un sello, un estilo marcado duro y contra ellos, pero con la diferencia de que no van a escuchar a cantantes normales, sino que van a venir a convivir con las mejores imitadoras de estas grandes intérpretes y les hacemos un tributo. No es una parodia, porque no nos reímos de ellas, es un tributo a su música, a sus voces”.

A esto se suma la presencia de una gran host “Es un numerazo el que tenemos preparado y la comedia va por parte de la conductora que es una imitadora de Doña Lucha, es decir, que además de cantar van a reír y por si eso fuera poco, existe la posibilidad de que en el mismo lugar pueden comer. Tenemos una cocina, con un menú que esta delicioso, además, hay de todo, más que botanas, hay comidas completas y bebidas, desde cerveza hasta champagne. El buffet es mexicano, pero hay otros tipos de comida, no es un restaurante desde luego, pero la gente queda satisfecha con esta parte. En cuanto al tema de la atención, quiero puntualizar que no robamos, el capitán de meseros tiene mucha experiencia, viene de trabajar en otros recintos, como el Mascabrothers Show Center y tiene a su equipo en línea”.

Alistan el Festival de la Salsa

Es así, que aseguran que el desamor nunca sonó tan divertido, y que esta noche de “Ardidas y Abandonadas” será una experiencia para reír, cantar, vibrar y liberar emociones. Pero eso no es todo, pues nos contó que el 18 de enero, la fiesta continúa con el «Festival de la Salsa», una noche vibrante que hará que el público no pare de bailar al ritmo de MAT y su orquesta de Colombia.

La celebración incluirá la participación de El Águila Negra, doble de Lupillo Rivera, con su potente voz; las risas sin parar con la payasita Kiss Me Boom y la comedia irreverente de Henry Show.

“Traemos a un salsero colombiano, Mat y su orquesta de Colombia, para hacer un tributo a lo mejor del género en el Festival de la Salsa. Y en este caso quiero enfatizar que contamos con una pista de baile, porque lo grupos de salsa, merengue, cumbia y otros lo requieren, para que la gente se divierta. El Show Center Premiere Garibaldi, se puede adaptar, como dije antes, a cualquier tipo de evento, incluso hay unos muchachos que quieren traer un DJ muy conocido y ya estamos en pláticas para eso, podemos retirar todo el mobiliario para que los chavos en este caso se diviertan de pie”.

A esto, hay que agregar, que además de estos eventos, el centro nocturno cuenta siempre con una gran variedad de amenidades “tenemos a imitadores de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, y tenemos a Henry Show, un payaso estupendo e irreverente, la idea es crear un nuevo espacio, un nuevo concepto en la Ciudad de México donde todos tienen cabida”.

Del mismo modo busca contar con la presencia de otros grandes aristas, cantantes y comediantes “Tenemos pláticas con Coque Muñiz, con Carlos Cuevas, algunos comediantes como Luis de Alba, Carlos Bonavides, Cesar Bono, vamos iniciando, pero ya tenemos una buena agenda, a la que esperamos se puedan ir agregando. La idea es que funcione todos los días a todas horas, incluso, los sábados queremos tener teatro infantil, esa es la idea, para que según sea el día y el horario tengamos opciones para toda la familia”.

Para estar al tanto de los próximos eventos y fechas, se puede consultar la página de Facebook @Show Center Premiere Garibaldi y en las redes sociales de Pepe Suarez, que son @Pepe Suarez Actor, asimismo en Ticket Point donde se venden los boletos, a precios populares.

Suarez concluyó invitando a la gente a darse la oportunidad de regresar a Garibaldi “Garibaldi es otro, al que muchos conocieron, ahora está cuidado, limpio, está lleno de familias, incluso, niños van sus padres que vienen a escuchar música vernácula. Hay un camión de policías cuidando las 24 horas, está muy seguro. Y nosotros tenemos la posibilidad de meter el auto al estacionamiento, y a 30 pasos esta la entrada de nuestro recinto”.