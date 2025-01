Más de 40 mil animales callejeros, en situación crítica, en Chetumal

Insuficientes, los esfuerzos de rescate

Alrededor de 15 a 20 mueren diariamente debido desnutrición, enfermedades o heridas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En Chetumal, ciudad capital de Quintana Roo, más de 40 mil animales callejeros se encuentran en una situación crítica, en la cual los esfuerzos de rescate y apoyo son insuficientes. Según estimaciones de grupos animalistas, alrededor de 15 a 20 animales mueren diariamente debido a la falta de alimento, enfermedades o heridas.

El fundador del grupo animalista «La Última Esperanza», Axel Gonzalo Canto, destacó que el municipio de Othón P. Blanco no posee control efectivo sobre la fauna urbana. Frente a emergencias, los rescatistas no cuentan con transporte para trasladar a los animales en riesgo, debiendo recurrir a bomberos o a la policía municipal. Además, no se tienen recursos suficientes en el área de bienestar animal.

Pese a la presunta negligencia de las autoridades, la asociación «La Última Esperanza» está llevando a cabo varios proyectos para continuar brindando apoyo a los animales en situación de calle. El 18 de enero, se planea realizar la desparasitación de cerca de 100 perros, junto con la primera área de recuperación para animales en Chetumal, buscando asistir a aquellos que necesiten cuidados médicos post-cirugía de esterilización.

Gonzalo Canto insistió en que, en lugares más pequeños como Felipe Carrillo Puerto, ya existen instalaciones bien cuidadas para animales, mientras que en Chetumal, la perrera aún es un área rentada sin interés claro de las autoridades para mejorar la situación. Se hizo un llamado a la ciudadanía a ser empáticos, evitando el maltrato hacia los animales y denunciando casos de crueldad a través del 0721.

«La Última Esperanza» ha habilitado un número telefónico 983 831 8098 e impulsa la empatía y colaboración ciudadana para ayudar a los animales a encontrar refugio, alimento y atención médica

Anuncian a reyes del Carnaval en PM

Puerto Morelos está listo para las próximas fiestas del Carnaval 2025 “Al Ritmo del Arrecife, Música y Vida Submarina”, que se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero en la cabecera municipal, donde el pasado fin de semana se realizó la elección de sus soberanos en una gran fiesta.

Los concursantes en las diferentes categorías, quienes lucieron trajes brillantes, llenos de colorido, hicieron gala de destreza en los bailes que presentaron acompañados de sus comparsas. Todos fueron ovacionados por el público presente en el domo deportivo de la colonia Zetina Gasca.

En representación de la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, la directora del Instituto Municipal de Cultura y las Artes, Adriana Nava Gómez, destacó el talento que guarda el municipio y la destacada participación de los portomorelenses, quienes además de abrir espacio a la expresión, contribuyen a la conservación de las tradiciones y ofrecen un rato de esparcimiento a la gente local.

Como reyes infantiles fueron elegidos los hermanos Mario y Xareni García Yama; juveniles, Adán Nicolás Leal Santos y Brissa Isabela Povedano López; de la Diversidad Sexual, Christian Daniel Silva Ku y Brenda Natalia Juárez Peláez, en tanto que los Reyes Oficiales de esta edición 2025 serán Carlos Enrique Povedano Concha y María José Vegovi Vera.

Los ganadores recibieron de las autoridades los cheques correspondientes al premio de acuerdo con su categoría, cuyo monto osciló entre 15 mil y 30 mil pesos. Actuaron como jueces Paulina Cifuentes Luján, maquillista y estilista profesional evaluadora de estándares de competencia nacional; Perla Paola Sánchez Vázquez, bailarina profesional, creadora y gestora cultural, y Luis Enrique Moralez Fernández, instructor de zumba bailarín y coreógrafo.