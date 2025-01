Mercado mundial del anime supera los 31 mil 200 mdd

Impresionante aporte económico global

Fácil accesibilidad a través de plataformas de streaming en el mundo

Por Arturo Arellano

El mercado mundial del anime alcanzó un valor de 31.200 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a 60.700 millones de dólares para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,68%.

Este crecimiento está impulsado por varios factores, incluyendo la diversificación de géneros, el creciente interés de los consumidores y la fácil accesibilidad a través de plataformas de streaming en todo el mundo.

Pero ahora te presentamos las franquicias de anime más rentables que han generado miles de millones de dólares a través de diversas fuentes de ingresos, como la venta de mercancías, derechos de transmisión, videojuegos y más.

Pokémon: Con un valor estimado de más de 100 mil millones de dólares, Pokémon es la franquicia de anime más rentable de todos los tiempos. Su éxito se debe a una combinación de videojuegos, cartas coleccionables, series de televisión, películas y una amplia gama de productos de merchandising.

Hello Kitty: Aunque no es un anime tradicional, Hello Kitty ha generado más de 80 mil millones de dólares. La franquicia incluye una serie de anime, pero su mayor fuente de ingresos proviene de productos de merchandising.

Anpanman: Esta franquicia, popular entre los niños en Japón, ha generado alrededor de 60 mil millones de dólares. Su éxito se basa en la venta de productos de merchandising y la emisión continua de su serie de televisión desde 1988.

Dragon Ball: Con un valor estimado de 27 mil millones de dólares, Dragon Ball ha sido un pilar en la industria del anime desde su debut en los años 80. La franquicia incluye series de televisión, películas, videojuegos y una amplia gama de productos de merchandising.

One Piece: Esta franquicia ha generado más de 20 mil millones de dólares. La serie de manga y anime sigue siendo extremadamente popular debido a su longevidad, y su éxito se extiende a películas, videojuegos y productos de merchandising.

Mobile Suit Gundam: Con un valor de más de 15 mil millones de dólares, Gundam es una de las franquicias de mechas más exitosas. Sus ingresos provienen de modelos de plástico, videojuegos, series de televisión y películas.

Naruto: Esta franquicia ha generado alrededor de 10 mil millones de dólares. Naruto ha sido un éxito global, con ingresos provenientes de series de televisión, películas, videojuegos y productos de merchandising.

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): Aunque es una franquicia relativamente nueva, Demon Slayer ha alcanzado rápidamente un valor de 9 mil millones de dólares gracias a sus ventas de manga, series de televisión, películas y productos de merchandising.

Estas franquicias no solo han tenido un impacto económico significativo, sino que también han influido en la cultura pop global, inspirando a generaciones de fans y creadores en todo el mundo, quienes demuestran su fanatismo no solo inflando las arcas de cada una de las franquicias, sino organizando sus propios eventos y llevando su pasión a otras vertientes como el Cosplay y más.