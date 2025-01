Efecto DeepSeek

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

La irrupción de DeepSeek en la web además de significar el desplome de las acciones de los conglomerados tecnológicos más importantes de Estados Unidos, representa duro golpe a la soberbia de los genios de Silicon Valley y también a los inversionistas de OpenAI, Anthropic y NVIDIA.

Con tan solo 48 meses de existencia, DeepSeek y sus 200 trabajadores literalmente se comió viva a Open AI que tiene 10 años de existencia y 4 mil 500 empleados, por ejemplo, porque procesa frases completas dos veces más preciso y con 90% de eficacia, además ofrece un sistema de especialistas, todo en código abierto, es la democratización del progreso tecnológico a una escala sin precedentes.

Toca ahora a los usuarios navegar hasta donde tope con el uso de este avance tecnológico.

Los 600 mil millones de dólares en pérdidas accionarias, en tan solo un día, es precisamente la suma en la que habían sobrevalorado sus propias investigaciones los de Silicon Valey en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, pues resulta que esta nueva aplicación y plataforma requirió unos cinco millones de dólares para operar hoy y no en el futuro a menor costo como lo estipula ChatGPT.

Por ejemplo, en ChatGPT si usted le solicita una tarea de elaborar un ensayo metodológico de unas 17 cuartillas de extensión con sus fundamentos y posibles efectos, le significará un pago de más de 30 dólares, mientras que el mismo trabajo solicitado a DeepSeek le costará 17 centavos de dólar.

Por eso el auge de DeepSeek, una aplicación de IA china que desplazó a ChatGPT en la App Store de Estados Unidos, generando inquietud en los mercados globales.

Hace un año se cerraron fronteras tecnológicas a los chinos acusándolos de estar copiando desarrollos tecnológicos de los genios de Silicon Valley, pero resultó que tras las fronteras chinas se estaban creando nuevos desarrollos que ahora los han colocado como punta de lanza del conocimiento humano.

Por darles una idea, mientras que en Estados Unidos el año pasado se registraron 2 mil patentes de conocimiento respecto al desarrollo tecnológico de los aliados de EU, los chinos en el mismo lapso lograron más de 30 mil patentes.

Los estudiosos del tema sitúan al efecto de DeepSeek a la par del que causó en su momento la puesta en órbita del satélite Sputnik por parte de la ex Unión Soviética. En aquella ocasión, también se tenía la percepción mundial de que Estados Unidos era vanguardia del avance tecnológico, pero los rusos sorprendieron al mundo y comenzó una carrera mundial de descubrimientos y logros considerados inalcanzables.

Hoy al igual que el efecto Sputnik en su momento, el efecto DeepSeek vuelve a poner en conflicto lo que representa el poder del conocimiento humano y sus impactos socioeconómicos en nuestras vidas. Mientras tanto, sigue el debate en torno al desarrollo de la Inteligencia Artificial, ¿la controlaremos siempre los humanos o ella terminará controlándonos a todos?

Pero, tal vez la pregunta central en torno a la Inteligencia Artificial es ¿Cuándo superará la Inteligencia Humana para poner en peligro nuestra sobrevivencia?

En otro tema, le comento que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales el próximo 5 de febrero, coincidiendo con el aniversario 108 de la Constitución. Indicó el diputado federal Ricardo Monreal, que las propuestas incluirán una reforma electoral, enfocada en la no reelección aplicable hasta 2030, y medidas contra el nepotismo, limitando cargos públicos para familiares hasta el cuarto grado.

Monreal también resaltó el debate interno en Morena sobre la reducción de legisladores plurinominales, un tema que genera divisiones con aliados como el PT y el PVEM. Aunque estas propuestas no incluyen modificaciones a los órganos electorales locales, el partido reitera su apoyo a la presidenta, pese a las controversias que puedan surgir.

A su vez, en Cancún, al presidir la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago de los Recursos Públicos que se generen por Concepto del Derecho de Saneamiento Ambiental del Municipio de Benito Juárez 2024-2027, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, subrayó su compromiso con la eficiencia, transparencia y uso correcto de las finanzas para beneficio de los ciudadanos.

“Los recursos que se generan a través del Derecho de Saneamiento Ambiental son una oportunidad para devolver a nuestra ciudad y a su gente el fruto del éxito que Cancún representa; Cada decisión que tomamos tiene el propósito de que este éxito turístico se traduzca en bienestar y en mejor calidad de vida para quienes hacen posible que nuestra ciudad brille”, aseguró la Primera Autoridad Municipal.

El Derecho de Saneamiento Ambiental es un recurso innovador que se genera gracias a los visitantes que llegan a disfrutar de Cancún. Este cobro, realizado a los turistas, tiene como objetivo garantizar que el éxito de nuestro destino se traduzca en beneficios directos para la ciudad y su gente. A través de estos fondos, se financian proyectos estratégicos que fortalecen la infraestructura, mejoran los servicios públicos y contribuyen al desarrollo sostenible del municipio, asegurando que Cancún siga siendo un destino turístico de clase mundial.

En un ejercicio de participación y corresponsabilidad, las decisiones sobre la inversión de estos recursos se toman en conjunto con los sectores que los recaudan, como la industria hotelera y el sector turístico. Este modelo colaborativo, liderado por el Comité Técnico, asegura que cada proyecto responda a las necesidades prioritarias de la comunidad y del destino turístico. Así, se garantiza una administración transparente y responsable que refleja el compromiso de trabajar unidos por una ciudad más próspera y sostenible para todos.

Durante la Segunda Sesión, las y los integrantes del Comité Técnico, aprobaron por unanimidad la inversión de dicho monto para programas y proyectos en la ciudad, como: reciclado de pavimento asfáltico en sitio por medio de aire caliente y colocación de nueva carpeta asfáltica, adquisición de maquinaria y accesorios para realizar el mantenimiento vial de la carpeta asfáltica y la consolidación de acciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Turística, del Centro Integralmente Planeado de Cancún.

Así como: fortalecimiento de acciones para recolección, traslado y manejo de residuos sólidos; y el Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Seguridad, a través de la adquisición de equipo tecnológico (cámaras de solapa) para el personal operativo policial, de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT).

Finalmente, Ana Paty Peralta destacó que con estas acciones firmes y coordinadas se continúa construyendo el Cancún moderno, seguro y lleno de oportunidades que todas y todos merecen.

También, le informo que ATELIER Playa Mujeres, el All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas con un concepto todo incluido sólo para adultos de la operadora y comercializadora mexicana ADH – ATELIER de Hoteles recibió el Distintivo “S”, el reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de México a las empresas que implementan buenas prácticas sustentables en el desarrollo de proyectos.

La SECTUR implementó este programa en el año 2012 con el objetivo de que las empresas generen beneficios económicos, ambientales y sociales tangibles, a través de un modelo de negocio sustentable que brinde el soporte para construir el éxito a largo plazo.

“En ATELIER de Hoteles trabajamos con un profundo compromiso hacia la sostenibilidad, haciendo de nuestro pilar de Conciencia Eco-Social una parte integral de cada decisión. Este reconocimiento refleja nuestro esfuerzo por contribuir a generar un impacto positivo en nuestra comunidad, en el medio ambiente y en nuestros huéspedes”, mencionó Beatriz Mora, Directora de Talento Humano y Sostenibilidad de GrupoBD, corporativo al que pertenece ADH – ATELIER de Hoteles.

El Distintivo “S” se rige bajo los criterios globales de sustentabilidad promovidos por la Organización Mundial de Turismo y el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC por sus siglas en inglés). Así mismo, la SECTUR avala las certificaciones internacionales emitidas por EarthCheck, reconocimiento que obtuvo ATELIER Playa Mujeres en el 2024.

En tanto, en Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció una inversión de más de 3 millones de pesos en la construcción de un domo en la escuela primaria “Amado Nervo”, en la supermanzana 259, en beneficio de más de mil 019 alumnas y alumnos de ambos turnos, durante una visita al plantel.

“Esto como parte del compromiso de la construcción de mil 109 domos proyectados en todo el estado. Ahora tus hijas, tus hijos, como estudiantes podrán convivir con sus demás compañeros, con sus profesores, protegidos de las inclemencias del tiempo y en un entorno adecuado para llevar a cabo sus actividades escolares”, dijo la titular del Ejecutivo.

Acompañada de la directora del plantel, Diana Kú, de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña y de la secretaria de Educación Elda Xix Euán, la gobernadora Mara Lezama visitó las instalaciones de la escuela primaria, en donde atendió y escuchó a las alumnas, saludó a maestros y constató el sitio donde se levantará el domo de 470.52 metros cuadrados; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde