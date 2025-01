Juan Solo protagoniza “La Chica del Bikini Azul”

Un musical con los éxitos de Luis Miguel

*** Su estreno es el 7 de marzo en el Teatro Silvia Pinal

Texto y fotos Isabel Violeta

“La Chica del Bikini Azul” es el nuevo musical que se presentará a partir del 7 de marzo en el Teatro Silvia Pinal. Un montaje original que contará la historia de 5 medios hermanos que se conocen el funeral de su padre, con las canciones más icónicas que ha interpretado Luis Miguel a lo largo de su trayectoria.

Fue en conferencia de prensa que los productores anunciaron los pormenores y confesaron que este proyecto ha tardado en realizarse más de 14 años. El elenco está formado por Juan Solo que es Santiago, María Filippini que dará vida a Flor y Paloma, Manuel Gorka es Adolfo y Miguel, mientras que, Laura Luz es Flor y Paloma. Por su parte, Gloria Toba es Isabel y Manuel corta es Andrés y Adolfo. Asimismo, son parte de esta historia Vanessa Bravo, Antonio Arochi y Victoria Trujano.

El dramaturgo y director Edgar Cañas describió el proceso de creación “escuchamos cada una de las canciones, las analizamos para ver si las letras podían aportar algo a la historia, necesitábamos y queríamos que pareciera que estuvieran hechas para eso, pues las canciones cuentan la historia de los personajes. Un tema importante era mostrar como amamos los hombres, y como subtemas tenemos los problemas familiares y traumas en general”.

Mientras tanto el productor Omar Carrasco contó otra parte importante “usamos música que pertenece a diferentes etapas de Luis Miguel, con arreglos únicos para este musical. No tenemos un contacto con ‘El Sol’, pero es un referente importante, sentimos que la gente conectará con la obra justo por las canciones”.

El cantante Juan Solo quien protagonizará el musical compartió su experiencia “cuando me acercaron el proyecto dije, ‘como no se me ocurrió a mi’, las canciones están tan presentes en mi vida que ni cuenta me había dado, es una magia muy especial y creo es súper lindo formar parte de esto que empieza de cero, las canciones son las columnas, pero las historias harán que se enamoren de nuestros personajes, estoy agradecido de este proyecto. Como decirle que no a un proyecto con las rolas de Luis Mi”.

Otros actores como Gloria Toba no dudaron en externar su emoción “cada que pasaban las canciones me di cuenta que me sabía todas sin darme cuenta, ahora cobran vida, ya las escucho diferente es un proyecto muy completo”. La actriz Laura Luz completó “no es un pretexto, es un compromiso abordar estas canciones tan icónicas y crear personajes, piensas en por donde empieza, es muy rico hacer dos personajes porque no sabes que características tendrías. Con coreografías complicadas que no se ven complicadas. Se van a sorprender”.

Y por último María Filippini agradeció “es una oportunidad totalmente nueva, un lienzo, de México para el mundo, mexicanos escribiendo esta obra tan perfecta, las canciones entran como cuchillo en mantequilla, he trabajado en otros musicales, pero esta es una nueva oportunidad y que mejor que a esta edad de trabajo, experiencia y sentir este apapacho”.

La historita se ubica en el año 2018 yendo a otras épocas como los 90s y el actual 2025, la conformarán 38 canciones, tendrán funciones viernes, sábados y domingos. Es apta para todas las edades, los boletos los puedes comprar en la página Lachicadelbikiniazul.com o en boletomovil.