El 12 de septiembre, a la venta los boletos de Roger Waters en la Cineteca

Los tickets tendrán un costo de 50 pesos, se venderán en punto de las 11 horas en la taquilla 5 y está limitada la venta a 380 localidades

Roger Waters, vocalista de la mítica banda de rock Pink Floyd, visitará la Cineteca Nacional el próximo 30 de septiembre para presentar un nuevo documental The Occupation of the American Mind: Israel’s Public Relations War in the United State, que aborda el tratamiento mediático en Estados Unidos sobre el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina.

El documental dura 85 minutos y explora la manera en que el gobierno israelí, el gobierno de Estados Unidos y los cabilderos de Israel han unido sus fuerzas, a menudo con motivos muy diferentes, para dar forma a la cobertura de los medios de comunicación de América del conflicto a favor de Israel“.

Y será el unes 12 de septiembre en punto de las 11 horas cuando la taquilla número 5 ponga a la venta los boletos que tendrán un costo de 50 pesos Sólo se venderán 380 localidades y cada persona sólo podrá comprar dos boletos.

La función será el viernes 30 de septiembre a las 20:00 en la Sala 2; el filme en cuestión aborda la manipulación mediática en Estados Unidos con respecto a la cobertura del conflicto árabe-israelí en la Franja de Gaza. El legendario bajista de Pink Floyd, conocido por poner el dedo en la llaga cuando de asuntos políticos y sociales se trata, prestó su voz para la obra.

El músico inglés ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol el 28 y 29 de septiembre, y el 30 presentará el documental The Occupation of the American Mind: Israel’s Public Relations War in the United States (Loretta Arp y Jeremy Earp, 2016), el cual fue narrado por él mismo.

Para la proyección de la cinta se necesita previo registro para acceder. Éste se puede hacer en la página de Focus Camp, un foro de distribución audiovisual.

En su concierto de 2012, el 27 de abril, el compositor de Pink Floyd dedicó sus canciones a las víctimas de feminicidio en México. Además hizo diferentes denuncias respecto a los conflictos sociales, proyectando imágenes de activistas, soldados, civiles, mujeres y niños afectados por la ola de violencia mundial.