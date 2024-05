Festival Hera HSBC 2024 revela su line up

Para su primera edición

La cita es el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Mitzi Fernández

Hera HSBC el festival Hecho por mujeres para todo el público reveló su fecha y line up durante una conferencia encabezada por su cocreadora y organizadores. La cita será el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Itzel Gonzales promotora de Hera inició diciendo “Gracias a nuestras marcas por sumarse, quiero contarles que aparte de los artistas que se presentaran, también habrá conferencias, de cosas sociales, como de salud mental, contaremos con zonas de descanso, todo lo mencionado estará a detalle en nuestras redes sociales que invitamos que sigan”.

Por otro lado, Santiago Gil director ejecutivo de pagos de HSBC mencionó “estanos muy contentos por nuestra alianza con Ocesa que mejor manera de celebrar que con este festival, que les da beneficios a nuestros clientes, como descuentos en sus consumos y extenderemos los beneficios a nuestros clientes de débito también les aprovecho para presumir que nuestros mayores clientes son mujeres y son más digitales”.

Siguiendo Paula Andrea Ospina directora de HSBC explicó “tenemos un programa donde el propósito es que las mujeres lleven sus finanzas como deben, como otros beneficios que acompañan a este festival que permitirán crecer a las mujeres, las mujeres juntas somos muchísimo más fuertes. Por eso es muy a lugar que seamos parte de este festival gracias por ofrecernos esta oportunidad”.

Ximena Sariñana, cocreadora y directora de Hera HSBC con mucha emoción dirigió unas palabras “estoy muy contenta que formen parte con nosotros de este evento tan importante pata nosotras y para la presencia de las mujeres en la industria musical y artística. Desde que tengo uso de razón han sido las mujeres las que me han impulsado, como mi Madre que me ayudó a buscar lo que me apasiona y no soltarlo. Natalia Lafourcade, quien me convenció de que tenía el talento para escribir mis canciones, asimismo, pioneras como Ely Guerra o artistas como Mon Laferte y Francisca Valenzuela que inspiran a las mujeres, Elis Paprika y más, por eso y muchas razones más hoy existe Hera HSBC, me enorgullece presentarles el festival esperamos que sirva de inspiración para más mujeres y más proyectos como estos”.

El Line up del evento es el siguiente, Bomba Estéreo, Camila Cabello, Daniela Spalla, Danna, Demi Lovato, Ely Guerra, evanescente Francisca Valenzuela, Garbage, Ladytron, Las Villa, Lido Pimienta, Linda Perry, María Becerra, Mujeres del viento Florido, Rubio, Tash Sultana, Villano Antillado, Ximena Sariñana, Yahritza y su esencia, Yami Safdie.

Elis Paprika agregó “Para nosotras es importante apoyar a las mujeres que empiezan y las que ya tienen desarrollo, será muy bonito el evento con 40 artistas, y proyectos emergentes, 20 ilustradoras mexicanas Además una ilustradora mexicana estará para que puedan imprimir su propia playera y su parche.

Un tema importante de mencionar, fue la inclusión por lo que Paprika aclaró “es importante para nosotros incluir, queríamos que lo fuera desde la primera edición, se debe notar la visibilidad, la diversidad de ser mujer”.

Los boletos estarán a la venta a partir del 2 de mayo para clientes de tarjetas de crédito HSBC; el 3 de mayo para clientes de la tarjeta de débito y el 4 de mayo venta general en taquillas del Palacio de los Deportes.