El muro fronterizo ¿funcionará?

Punto por punto Augusto Corro

El magnate de la construcción y candidato republicano al gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, desde el inicio de su campaña política saltó con la idea de construir un muro fronterizo México-Estados Unidos (EU).

Aunque existen otras cuestiones importantes que resolver, la construcción de esa gigantesca barda es la obsesión del aspirante republicano, con el fin de evitar el paso de indocumentados provenientes de Latinoamérica y otras partes del mundo.

¿Ese muro realmente podría detener el flujo migratorio ilegal? Posiblemente no. La gente huye de sus lugares de origen acosada por la violencia y el hambre. Ante esas amenazas no hay obstáculos que la detengan.

Se trata pues, de ir a la raíz de la problemática social en busca de posibles soluciones, que se antojan muy lejanas. Por ejemplo, en los países centroamericanos, la violencia y la pobreza se agudizan día tras día.

HUYEN DE POBREZA Y MUERTE

Como instinto de sobrevivencia se buscan los lugares o sitios para escapar de la muerte o alcanzar una mejor forma de vida. Y, claro, Estados Unidos vuelve a verse como el país con mayores posibilidades para realizar el llamado “sueño americano”.

Pero existe otro conflicto tan importante como la migración: el narcotráfico. Este tema se encuentra marginado y poco o nada se habla de su combate en los discursos de los aspirantes presidenciales.

No olvidar que en EU se encuentra el mercado más grande de consumidores de estupefacientes. ¿Un muro sería suficiente para frenar ese abastecimiento constante de drogas? No lo creo.

Por ejemplo, en varios reportes se vio como los jóvenes, con bultos de drogas en las espaldas, escalan la barda de 9 metros de altura sin ningún problema, casi como una burla a las policías de ambos lados de la frontera.

NI UNA MURALLA SERIA OBSTÁCULO

En este aspecto del crimen organizado, ni siquiera una muralla cumpliría con el propósito de cancelar el paso de los narcos con sus cargas de estupefacientes hacia el otro lado. De regreso, el contrabando de armas se realiza sin contratiempos. Así lo demuestra el poder de la delincuencia que posee un armamento igual o superior al de la fuerza pública.

Con los problemas señalados: migración, drogas y armas el multicitado muro será una inversión sin sentido para las autoridades estadunidenses. El dinero que gastaría en la prolongación de esa gigantesca pared, bien podría ocuparse en promover empleos y seguridad en las regiones afectadas por la pobreza y la violencia.

El problema migratorio no es exclusivo de Latinoamérica, se da en otras partes del mundo donde las guerras y el hambre predominan. Aquí en el continente americano no existen guerras declaradas, no es necesario, ya tenemos suficiente con los cárteles de la droga encargados de sembrar muerte y destrucción.

El muro de Trump quedará como una promesa de campaña, porque aunque se construya, no será suficiente para erradicar la corriente migratoria de indocumentados en busca de sobrevivencia, y de los capos de la droga incrementar sus fortunas sin importarles las muertes de miles de personas y sus consecuencias.

GUSTAVO MADERO, ¿SE RINDE?

En el Partido Acción Nacional hubo un cambio importante que podría afectar a su líder Ricardo Anaya “El joven maravilla”.

Resulta que el ex dirigente blanquiazul, Gustavo Madero, pidió permiso para dejar la curul de San Lázaro para irse a Chihuahua a colaborar con el nuevo gobernador panista, Javier Corral.

A simple vista, los efectos de esa decisión podrían tener dos puntos de vista: uno, que Madero ya dejó de influir en “El joven maravilla”, a quien acusó de traidor. Este no cumplió con la promesa de hacerlo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; dos, Anaya tendrá que enfrentar solo y su grupo a las corrientes adversarias dentro del partido.

Entre esas enemistades se encuentran los “calderonistas” y los seguidores del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

En el caso del ex presidente Felipe Calderón, éste intenta recuperar al partido para apoyar a su esposa Margarita Zavala, empeñada en conseguir la nominación de su partido como candidata a la Presidencia de la República en el 2018.

Precisamente, fue Madero quien debilitó la influencia de Calderón en Acción Nacional. Inclusive, se pensó que Madero podría ser el abanderado panista en la competencia electoral del 2018. Ya vemos que no fue así.

“El joven maravilla” goza por el momento de sus victorias sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al que le arrebató siete gubernaturas. ¿Esos triunfos serán suficientes para colocar a Anaya en la ruta de los presidenciables?

¿Quién de los dos políticos: Madero y Anaya fue el más beneficiado con esa ruptura en tiempos de ajustes políticos, con miras a la sucesión presidencial? ¿Alguien lo sabe?

aco2742@hotmail.com