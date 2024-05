Candidato morenista la GAM ¿violador de la Ley 3 de 3?

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Ley prohíbe candidaturas a agresores de mujeres y deudores de pensión alimenticia

Ya apareció el peine, todo indica que la inasistencia del candidato a la alcaldía Gustavo A. Madero al debate organizado por el Instituto Electoral de la CDMX obedece a serias acusaciones que el aspirante tiene por presunta violencia de género.

Y es que, si bien es cierto que los debates organizados por el IECM no tienen carácter obligatorio, también es cierto que estos ejercicios son una oportunidad para que los candidatos, sea a la jefatura de Gobierno, alcaldías o diputaciones locales, den a conocer a la ciudadanía a la que pretenden representar sobre sus propuestas y visión que tienen en materia de gobierno y temas que pueden ser apoyados desde el legislativo local.

En ese contexto, llamó la atención la ausencia del representante de Morena, PT y PVEM, Janecarlo Lozano, al debate en cuestión y desaprovechar la oportunidad de mostrar sus propuestas para resolver o mejorar los diversos temas que a los habitantes de esa parte de la ciudad interesan.

Mas se tardó en decir “no voy” al encuentro pactado para el 2 de mayo, cuando Janecarlo ya tenía encima a sus contrincantes Maricela Gastelu y Ara García Rico, la primera de la alianza PRI-PAN-PRD, y la segunda, de Movimiento Ciudadano, para recordarle al ex diputado presuntos casos de violencia de género de los que se le acusa.

Maricela Gastelu retó a Janecarlo Lozano a presentarse al debate para comparecer ante la ciudadanía y obtener su versión sobre las acusaciones que tiene en materia de violencia de género: “Como abogada le voy a dar la oportunidad de defenderse, ya que dice que lo que yo sostengo, no tengo las pruebas y quien acusa está obligado a comprobar, así que espero que llegue, candidato, aquí lo esperamos, tarde o temprano la justicia va a ir por usted y le va a hacer pagar los casi 30 años que le corresponde por todos los delitos que acumula”.

El desaire del candidato a la alcaldía Gustavo A. Madero también recibió respuesta de Ara García Rico, al coincidir con la aspirante aliancista en el sentido de condenar que el partido Morena haya postulado a un candidato acusado de violencia contra las mujeres y por presuntamente ser deudor alimentario. “Ningún violentador debe llegar al poder, pero para eso debemos levantar la voz, para eso sirven estos espacios para que nosotras las mujeres, las herederas de las luchas, levantemos la voz, no nos acostumbremos a lo malo”, ventiló la política local.

Los motivos que hayan originado la ausencia de Janecarlo Lozano en el debate, cualesquiera que hayan sido, podrán ser válidos, pero lo cierto, en este caso, es que el candidato a la alcaldía Gustavo A. Madero perdió la única oportunidad de aclarar el caso, lo que para él puede ser un simple chisme, y como el desaire no fue a sus contrincantes sino al mismísimo organismo que dará validez al proceso electoral en la Ciudad de México, es un hecho que en este asunto más de una autoridad tomó nota sobre las acusaciones que se imputan y pesan en la vida política de quien como única salida a tan penoso tema sólo encontró el recurso de esconderse. Que conste.

LAS CARTAS HABLAN. El año pasado, en 2023, antes del inicio del proceso electoral 2024 el Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que establece la suspensión de derechos políticos a los agresores de mujeres y deudores de pensión alimenticia, es decir dio entrada al decreto de reforma y adición de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, denominada como “3 de 3 contra la violencia”.

En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

VA MI RESTO.– Ciertas o no, las acusaciones que en Gustavo A. Madero tiene el candidato a alcalde no son de ahora, este mismo año la colectiva feminista Brujas del Mar publicó a través de su cuenta de Instagram el nombre y respectivo expediente o carpeta de investigación de ocho políticos que han sido señalados por violencia contra las mujeres y entre ellos se encontraba el nombre de Janecarlo Lozano.

Luego entonces es probable que la no aclarada acusación juegue en contra de las aspiraciones del candidato Jeancarlo en la elección del próximo 2 de junio y todo por no acudir al debate en el que tuvo la oportunidad de defender su inocencia, pero al no acudir aplicó aquello de que el que calla otorga, y hasta ahí, porque como veo doy.

