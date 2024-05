Los trabajadores del Poder Judicial salen en defensa de su autonomía y su dinero

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Como siempre procura evitar recibir directamente las protestas de las fallas y omisiones de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refugió en Puebla para rendir homenaje a los héroes patrios que hace 162 años defendieron esa histórica ciudad del poderoso ejército francés.

En esta ocasión, la manifestación de inconformidad estuvo a cargo de trabajadores del Poder Judicial Federal, doblemente agraviados por el gobierno del político tabasqueño, pues por una parte les arrebató fideicomisos destinados a mejorar sus prestaciones y, sobre todo, su futura jubilación y, por la otra, están amenazados con perder sus empleos, como resultado de una anunciada reforma legal enviada por López Obrador a sus incondicionales senadores y diputados, acostumbrados a aprobarle toda iniciativa, sin cambiarle ni una coma.

Los trabajadores del Poder Judicial salieron en la capital del país y en otras ciudades, sin que se pudiera hablar de manifestaciones masivas, pues no son muchos, pero se puede decir que, proporcionalmente, hubo una gran participación.

De acuerdo con notas de los medios capitalinos de información, fueron unos mil los trabajadores de la judicatura los que se congregaron en torno a la Columna de la Independencia, en el Paseo de la Reforma.

Acudieron muchos, si se toma en cuenta que, en todo el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2021, el Poder Judicial de la Federación sumaba 53,160 servidoras y servidores públicos. Del total, 3 725 (7.0%) estaban adscritos a la Suprema Corte de Justicia; 1,830 (3.4%) al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) y 47,605 (89.6%) al Consejo de la Judicatura Federal.

Los trabajadores congregados en la capital del país y en otras ciudades exigieron respeto a la autonomía e independencia judicial y rechazaron la reforma que pretende elegir a jueces, magistrados y ministros, mediante voto popular, en vez del actual sistema orientado a selecciones a los más capaces. Además, criticaron los intentos de reducir su presupuesto y de eliminar fideicomisos a su favor; al tiempo que argumentaron el beneficio que su trabajo le presta a la sociedad.

Los trabajadores, entre ellos, jueces y magistrados montaron un templete desde donde los empleados judiciales defendieron su postura contra la reforma al Poder Judicial.

Los manifestantes portaban camisetas blancas en las que se leía ‘#TodosSomosPJF’ y ‘El PJF trabaja para defender los derechos. Hoy nos toca defendernos para defenderte”.

En particular, censuraron a su ex compañero, el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que renunció anticipadamente a su cargo para incorporarse al equipo de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, con lo cual, además, abrió la posibilidad de que López Obrador designara directamente una ministra, Lenia Batres, quien ha dejado constancia de su limitada preparación jurídica, pero que defiende a rajatabla al inquilino de Palacio Nacional y los “principios” de la llamada Cuarta Transformación.

El primer orador fue el magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, Reynaldo Manuel Reyes, quien señaló que para vivir en un verdadero estado de derecho sólo se requiere del respeto a la Constitución.

Denunció que los incondicionales del actual gobierno “pretenden socavar al Poder Judicial en uno de sus cimientos: que es la independencia judicial… juzgar con imparcialidad e independencia, esa es la respuesta”, expresó.

El juzgador criticó la política de abrazos, no balazos, del gobierno federal y denunció las presiones que aseguró se han ejercido contra los juzgadores.

Por su parte, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, ex director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) dijo que la división de poderes prohíbe la intromisión en otro poder.

También se declaró contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, porque señaló que afecta a los trabajadores del PJF y que las personas juzgadoras no son políticos ni oposición de persona o grupo alguno.

“En el Poder Judicial de la Federación no somos la dictadura de la toga, somos los garantes de la Constitución”, apuntó.

Además, el magistrado Víctor Hugo Díaz envió mensajes al presidente Andrés Manuel López Obrador y al ministro en retiro Arturo Zaldívar, ya que criticó sus actuaciones.

La independencia del Poder Judicial está bajo amenaza

La propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial Federal (PJF), presentada por el presidente López Obrador, constituye una amenaza directa a la independencia judicial, viola los estándares internacionales y socava la democracia en México, advirtió, por otra parte, la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).

El organismo gremial expresó lo anterior al analizar las propuestas de reformas enviada por el político de Macuspana al Congreso de la Unión junto con el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho, de la Facultad de Derecho de Stanford, y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano.

Dicho análisis comprende las propuestas de la elección de jueces; así como de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por votación popular, y la reducción de sus mandatos y comprende, además, la iniciativa de la vinculación de los salarios de los funcionarios del Poder Judicial con los del Poder Ejecutivo; y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros serían elegidos por votación popular.

“Las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente López Obrador buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todas las y los mexicanos”, establece el documento, en sus conclusiones.

En un comunicado, el presidente de la Barra, Víctor Oléa Peláez, afirmó que un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado, por lo que el documento busca generar conciencia de lo que la pérdida de la independencia judicial significa para las libertades.

Mencionó los casos de Bolivia y Estados Unidos, de las pocas naciones en donde los jueces y magistrados son elegidos por voto popular, está comprometida la independencia y la imparcialidad de esos funcionarios.

“El informe señala que elegir a ministros de la Suprema Corte, a juezas y jueces federales y a magistrados por votación popular crearía incentivos para que emitan decisiones para satisfacer a los grupos políticos, en lugar de decidir imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y en el derecho.

“Reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial, politiza aún más la selección de juezas y jueces”, señala asimismo el estudio.

Nueva arremetida de Xóchitl Gálvez

contra la política de “abrazos no balazos”

De gira por el estado de Colima, la candidata del bloque opositor Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, descalificó la política del actual gobierno para enfrentar a la violencia que afecta a gran parte del país y, en particular, denunció que “no se vale que Colima sea la ciudad más violenta del mundo

En mitin efectuado en el centro de Colima, Gálvez calificó de nueva cuenta como un “narcogobierno” a los gobiernos morenistas.

La candidata de oposición también presumió que la próxima semana rebasará en las preferencias de los electores ala abanderada oficialista Claudia Sheinbaum.

“Viene el 2 de junio. ¡Vamos a ganar! No tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo. ¡Yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder, ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum (…) Morena representa la Santa Muerte. Nosotros representamos la vida, la verdad y la libertad. Por eso vamos a ganar”, señaló la abanderada de la oposición.

La senadora con licencia recordó que de diciembre a marzo subió en más de 11 puntos la percepción de inseguridad en esta entidad, por lo cual ofreció que, de ganar la contienda electoral, “se va a acabar ese abandono en que tienen a este estado. Hoy vengo a hacer un compromiso desde lo más profundo de mi corazón para decirles que nunca más van a volver a estar solos. No se vale que los hayan dejado a merced de los delincuentes”.

