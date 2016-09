Enanitos Verdes regresa a los escenarios de la CDMX

La banda se presentará el 20 de octubre en la Carpa Astros

Tras dos años de no pisar escenarios de la CDMX, Enanitos Verdes vuelve a la carga con su rock clásico. Para esta nueva aventura sonora, el trío conformado por Marciano Cantero (voz y bajo), Felipe Staiti (guitarra) y Jota Morelli (batería) realizarán un repaso por sus más de 30 años de destacada carrera artística. La cita para una intensa noche de pop rock será el próximo jueves 20 de octubre en la Carpa Astros.

Es así que el inmueble de Calzada de Tlalpan retumbará con una gran metralla de éxitos de los argentinos que van desde rolas como Guitarras blancas, Por el resto, La muralla verde, No me verás, Tus viejas cartas, pasando por Mejor no hablemos de amor, El extraño de pelo largo, Te vi en un tren, hasta llegar a Lamento boliviano, Adicción, Mil caminos, Tic tac, Amores lejanos, Mariposas y Tu cárcel, entre otros. Una noche que promete una gran inyección de adrenalina para sudar, bailar y cantar con una de las máximas leyendas del rock en tu idioma.

En los últimos tres años, Enanitos Verdes se ha consolidado como una de las bandas de rock más taquilleras, cosechando así más de 150 shows entre México y Estados Unidos; entre ellos tres Auditorios Nacionales y tres Teatro Metropólitan, permitiendo así tener llenos totales en sus exitosas presentaciones.