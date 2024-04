AMLO, despotrica contra EU, pero no va más allá

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si fuese un firulais cualquiera, le embonaría perfecto el dicho ese de que “el que ladra no muerde”. Así es Andrés Manuel López Obrador, un presidente en quien se mal esconde un guerrillero setentero de la 23 de septiembre, un marxista de clóset del CCH, un marchista perpetuo del 2 de octubre con el puño arriba y el grito de “este movimiento no se olvida”.

¡Ah! Cómo le hubiera gustado ser Fidel Castro, o el Ché Guevara o —a la mexicana— un muy definido Garrido Canabal. Pero no, no es más que lo que es.

No necesita confesarlo para saberlo. Lo exuda en todos sus arranques contra EU. En sus afinidades con los chavistas y castristas, los bolivarianos trasnochados, cuando recibe y abraza a Díaz-Canel, lo que queda de la Cuba de Fidel. Cuando se desvela y canta El Necio junto a su amigo Silvio Rodríguez, que él cree que se la compuso a él, pero que fue para otro.

Le hubiera encantado estar junto a El Comandante aquel 16 abril de 1961 en que Castro afirmó:

“Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”, para luego anunciar que desde ese momento Cuba era un régimen marxista.

Pero no, la 4T de Andrés Manuel López Obrador no es ni un amago de socialismo. Tiene tufos, pero no más. Chavismo, quizá.

Desde esa banqueta de deseos socialistas frustrados, es que anteayer AMLO despotricó de nuevo ante sus periodistas de las mañaneras, contra EU. Confesaría luego que al embajador norteamericano Ken Salazar, quién lo visitó más tarde, nada dijo de sus reclamos y de sus convicciones hacia Estados Unidos.

¿Se lo dijo al embajador?, se le preguntó.

“No, no… (respondió casi espantado) es que la verdad es (un asunto) muy superficial, no tiene sustento ¿cómo le vamos a hacer caso si dicen que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la presidenta de la Suprema Corte? ¿Dónde están las pruebas? Es muy irresponsable, es una tomadura de pelo, no son serios, son mentirosos”, respondió.

AMLO había dicho momentos antes que el Gobierno de Estados Unidos, era mentiroso, irresponsable, poco serio, anquilosado y hasta decadente.

Todo porque en su informe anual sobre Derechos Humanos el Departamento de Estado de EU destaca los ataques del gobierno mexicano contra la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte.

“Se meten en los asuntos internos, ¿qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos”, denunció.

Puro ladrido, nada de reclamos de Estado a Estado.

¡Ah! como le hubiera gustado ser…

Cierre legislativo a todo vapor

Sólo queda de hoy al martes próximo para aprobar en el Senado lo rezagado, lo importante, lo de las Pensiones para el Bienestar y, si se puede, algún par de cosas más, admitió Ricardo Monreal, renovado coordinador de la bancada mayoritaria de Morena.

La minuta correspondiente, turnada antier a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda, pasará hoy al Pleno donde la mayoría del oficialismo la aprobará sin mayores contratiempos para ser enviada al Ejecutivo quien la publicará en el Diario Oficial.

La oposición PRI, PAN, PRD, Grupo Plural y MC interpondrá entonces un recurso de inconstitucionalidad para detenerla y desecharla.

Camino cantado en ambos grupos.

Cierran así, en los hechos, la actual y muy polémica Legislatura porque la siguiente es la que abrirá sus sesiones el 1 de septiembre con una nueva composición surgida de las elecciones del 2 de junio.

Salvo que haya un periodo extraordinario, que no se ve, esta Legislatura ya se acabó.

Piden definición a MiPyMES de Sheinbaum y Xóchitl

Al anunciar el 6to Encuentro Nacional de MiPyMES del 26 al 28 de junio próximo en el Poliforum de León, Guanajuato, sus organizadores encabezados por Héctor Pérez, presidente de Cadena Empresarial Enlazadot, indicaron que en este proceso electoral convendría que el sector de la pequeña y mediana empresas que representa el casi el 98% de los empleos tendrá una vinculación directa con el conocimiento.

Pero es en este sector donde operará el nearshoring, una oportunidad histórica de integrarse a cadenas de valor globales y detonar su crecimiento que podría generar hasta 4 millones de empleos y una derrama económica de entre 30 y 50 mil millones de dólares anuales para el país.

Pérez dijo que sería importante que las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez Ruiz fijen un posicionamiento claro y decidido de apoyo a las micro, pequeñas y medianas, el motor de nuestra economía que representan el 99.8% de las unidades económicas; generan el 76.4% de empleos; representan el 52% del PIB nacional; invierten 122 mil millones de pesos al año y 1.9 billones de compras de insumos.

Piden al ex priista los ayude

Viejo conocido de los locatarios del emblemático Mercado de Mérida pidieron al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, intervenga en su favor, ya que enfrentan diversas irregularidades surgidas de los trabajos que se realizan en remodelación de la Plaza Grande, lo que motivó su traslado al parque Andrés Quintana Roo, del barrio de Santa Ana.

“¡Siempre nos ha apoyado, no nos abandone, dependemos de usted para que este programa que empezó con Herbé Rodríguez continúe por muchos años más!”, le indicaron.

El ex priista y ahora afiliado al Verde, partido socio de Morena, busca su reelección en el Senado.

