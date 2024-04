¿Son simples coincidencias?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Un reciente mapeo realizado desde el frente opositor deja en claro que la región del Pacífico es el más leal apoyo que tiene Morena.

Desde Baja California hasta Chiapas, los electores están dispuestos a reiterar su respaldo al Movimiento de Regeneración Nacional.

Esa lealtad se manifiesta de forma más firme en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Oaxaca y Chiapas, lugares donde se da la coincidencia que se encuentran las principales bases de operaciones del llamado Cártel de Sinaloa. Quedan fuera de este mapeo Jalisco, con preponderancia del Cártel Jalisco Nueva Generación, Michoacán, donde varios de los principales grupos de la delincuencia organizada mantienen una fuerte lucha, así como Guerrero en que están sumamente fragmentados los grupos delincuenciales.

En cada uno de esos estados, Morena espera ganar hasta dos a uno la elección presidencial, obteniendo la mayoría de las diputaciones federales y senadurías de mayoría en disputa.

Esas entidades del país son las mismas que fueron señaladas hace tres años como operadas por la delincuencia organizada.

Es cierto que hay otros estados en los que la delincuencia tiene una presencia destacada como Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas y otros más que no pertenecen a la costa del Pacífico, pero ahí la apuesta no es tan grande por Morena.

De acuerdo con la información recabada, la elección presidencial será abundante para la candidata de Sigamos Haciendo Historia y en menor medida para Xóchitl Gálvez, muy poca para Jorge Álvarez, su reducto de Jalisco se dividirá.

Siguiendo con el mapeo se ven las diputaciones federales y senadurías que, tentativamente, quedarían de la siguiente manera.

Baja California arrasaría con todos los distritos y las senadurías de mayoría, mientras que en Baja Sur, dividirían las diputaciones y las senadurías están en el aire.

Sonora mantendría una mayoría de distritos para Morena y dos o tres para el frente opositor, aunque las senadurías de fórmula quedarían en manos de los candidatos de morena.

En Sinaloa se presentaría un panorama similar con la mayoría de los distritos en manos de Morena, así como las dos senadurías de mayoría.

Nayarit podría dar una diputación a los opositores y dos a Morena, con las consiguientes dos senadurías para el partido guinda.

Jalisco sería ganado por MC, en mayoría de diputaciones y las dos senadurías, aunque Morena rescataría entre seis y ocho diputaciones federales.

Michoacán dará las dos senadurías a Morena, así como un buen número de diputaciones federales y dos o tres para el frente opositor.

Colima sería mayoritariamente para Morena y Guerrero se encuentra dividido, aunque no para la elección presidencial, pero las diputaciones de Acapulco, Chilpancingo y otras más se podrían adjudicar al frente opositor.

Oaxaca es otra entidad en la que Morena no tiene contrincantes, ya que diputaciones y senaduría sería para su cosecha y Chiapas, salvo un par de diputaciones, las demás serán para Morena, al igual que las dos senadurías.

Hay quienes ven en esta parte electoral la mano de la delincuencia organizada, en especial del Cártel de Sinaloa que es la principal presencia del crimen organizado.

Será esta una realidad o una simple coincidencia que en donde se encuentran las principales plazas del poderoso cártel Morena arrasa.

Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas, otras entidades penetradas fuertemente por el crimen organizado, mantienen otras tendencias.

Con base en dicho mapeo, tan sólo en la costa del Pacífico Morena obtendría una veintena de senadurías o hasta 22, en tanto que las diputaciones federales de mayoría rebasaría las cincuenta.

******

Qué sucede con los candidatos en Tabasco, acaso les afectará el calor sofocante. El candidato de Morena al gobierno de Tabasco, Javier May, dijo en pleno debate que, gracias a los diputados y senadores de Morena, la corrupción ya es ley y hay que aplicarla. Mientras que Fernando Mayans, candidato de MC a la alcaldía de Centro amagó a los vecinos con no atenderlos en caso de una inundación, ya que no lo quisieron recibir en una casa. Cuando vengan no habrá nadie, como hicieron en este hogar, dijo el prepotente ex senador y eterno aspirante.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com