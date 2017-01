Normalidad en obras y servicios en Tultepec: Armando Portuguez

Pide continuar con actividades cotidianas

Tultepec, Estado de México.- Llama gobierno municipal a la ciudadanía para que continúe sus actividades cotidianas sin dejarse llevar por falsos anuncios que incitan a quedarse en sus casas y no salir a la calle.

El alcalde, Armando Portuguez Fuentes, aseguró que los servicios que presta el gobierno municipal se desarrollan con normalidad tanto en las unidades deportivas, clínicas del DIF, servicio de limpia, obras públicas en proceso, y sobre todo, en materia de seguridad.

Explicó que si bien, “el incremento de los combustibles e insumos afectará considerablemente la realización de obras públicas programadas con antelación, no se detendrán con ese pretexto, porque es un compromiso de este gobierno, seguir trabajando más y mejor en obras y servicios para un mejor Tultepec, a favor de la ciudadanía”.

Ante la incertidumbre generada en redes sociales sobre supuestos actos de violencia en la zona centro del municipio, así como en tiendas de autoservicio, el comisario de Seguridad Ciudadana, Pablo Tapia Almaraz, informó que la policía local realiza operativos permanentes en sitios de gran afluencia y en vialidades primarias para salvaguardar la integridad física de las personas y de sus bienes.

Hizo un llamado a los tultepequenses para no creer en todo lo que se dice en redes sociales, a no caer en pánico y no difundir o replicar mensajes sobre supuestos saqueos, toque de queda y desabasto en comercios, ya que este tipo de publicaciones sólo generan miedo entre las familias.

Precisó que elementos policíacos continúan resguardando la seguridad de la población y de manera permanente se estará informando de la situación que prevalece en el territorio municipal.