Hay condiciones para el regreso a clases: SEP

Llama a padres de familia no caer en rumores

En el país hay plenas condiciones para que el próximo 9 de enero todas las escuelas reanuden labores, luego del periodo vacacional de diciembre, afirmó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El funcionario federal aseveró que muchos planteles ya laboran desde esta semana, debido al calendario flexible, y llamó a la ciudadanía a no caer en ningún tipo de alarma con motivo del ajuste a los precios de las gasolinas.

Al respecto, opinó que liberalizar el precio de la gasolina fue una decisión acertada que corrige una política económica que dañaba la educación pública, la salud y la infraestructura en el país, porque el precio que se tenía era artificial, subsidiado con dinero público.

En materia educativa, externó que Escuelas de Tiempo Completo es un ejemplo de lo que se hubiera tenido que afectar en caso de haber hecho un recorte adicional para seguir manteniendo un precio artificialmente bajo para la gasolina.

En la tradicional partida de la Rosca de Reyes con los representantes de los medios de comunicación en el salón Nishizawa de la dependencia, el secretario afirmó que las escuelas están y van a funcionar perfectamente.

“Si en alguna zona, municipio o colonia en concreto hubiera algún problema de seguridad, es responsabilidad de las autoridades estatales determinar si hay clases ahí o no. Pero lo que quiero ser muy claro y determinante es que en el país hay plenas condiciones para que todas estén funcionando… Me parece que no debemos caer en ningún tipo de alarma”, expresó.

Nuño Mayer comentó que el que la gasolina estuviera subsidiada con recursos públicos significaba que se distraía dinero o se dejaban de ejercer recursos en salud, educación y cultura, para mantener el precio artificial.

“Me parece que durante muchas décadas hubo una política económica equivocada que le quitó, durante muchos años, recursos, a temas centrales”, comentó el funcionario.

Dijo que entiende los malestares, pero que a la larga se verán los beneficios de estos cambios. “Incrementar impuestos o hacer otros recortes en temas como salud o educación e infraestructura hubieran sido los otros caminos a tomar, y eso no es justo”.

Al hablar sobre diversos temas, dijo que la presentación definitiva del nuevo modelo educativo se hará en febrero, y entre otras cosas, éste detonará nuevos planes de estudio que se darán a conocer a mediados de año, además de la capacitación de maestros, a partir del próximo año escolar.

Aurelio Nuño anunció asimismo que, entre otras cosas, se presentará una nueva estrategia de arte y cultura y otra más para el aprendizaje y la enseñanza del Inglés.

Expuso que próximamente se volverá mucho más fácil –porque se quitará mucha de la burocracia que existe alrededor del tema- para la revalidación de estudios y la obtención de la cédula profesional para quienes estén estudiando en general en el extranjero y en particular en la zona de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Nuño Mayer aprovechó también el evento para felicitar a los nuevos secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Cultura, María Cristina García Cepeda.