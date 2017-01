Subirán precios hasta 10%, advierte la Canaco

Es imposible ajustarlos en 1% como recomienda Economía, afirma

Los precios de los productos no podrán aumentar el 1% como lo planteó la Secretaría de Economía, porque considerando la devaluación de la moneda, el “gasolinazo” y el aumento de las tarifas eléctricas, el incremento oscilará entre 3% y 10%, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Humberto Lozano.

“No hay manera, no veo como subir 1% los productos. No hay sectores que aumenten 1%. Por luz e hidrocarburos las alzas van a ser de entre 3% a 10%”, dijo.

Expuso que no es que esté mintiendo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sino que “a lo mejor trata de poner un techo para que lo sigamos, pero con cifras económicas y financieras no hay manera de que lo podamos secundar, no es que sea mentira, de que hagamos esos aumentos, pero somos reflejo de la cadena productiva”.

Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un índice de precios al productor en 2016 de entre 6% a 7%.

Comentó que ya se registran aumentos en los precios de los alimentos y bienes, lo que se traducirá en menor poder adquisitivo de las familias.

Porque si bien seguirán comprando, los comercios esperan reducir la venta de productos, en kilos y litros.

Se verá una desaceleración de la economía de la Ciudad de México, sostuvo.

Por lo mismo, se espera que las ventas del sector comercio, servicios y turismo en el 2017 solamente suban 4.3% en este año con respecto al 2016, una de las cifras más bajas en los últimos tres años.

A 14 pesos, el kilo de tortilla en la CDMX

Derivado de los encarecimientos de los combustibles y la electricidad, en muchas tortillerías de la Ciudad de México se han registrado alzas de hasta 18 por ciento en el precio de la tortilla.

Por ejemplo, en el norte de la capital, en la delegación Gustavo A. Madero, el precio era de 12 pesos por kilogramo en diciembre y para enero subió a 14 pesos.

Algo similar ocurrió en Xochimilco, donde al cierre del año pasado se vendía en 11 pesos el kilo y ahora vale 13 pesos.

En otras delegaciones como Iztapalapa, en algunas colonias el aumento fue de un peso, de 11 a 12 pesos, pero en otras también se registró un alza de dos pesos.

No existe una uniformidad en los precios en la capital del país porque las tortillerías tienen diferentes propietarios que consiguen sus insumos por cuenta propia y consumen diferentes niveles de energía eléctrica, explicó Lorenzo Mejía, presidente de la Unión de Industriales de Molinos y Tortillerías.

De esta forma, añadió, en algunas tortillerías todavía cuentan con el maíz que adquirieron el año anterior, lo cual les da la posibilidad de mantener sin cambios el precio al consumidor.

De hecho, en algunas tortillerías de la Benito Juárez el precio se mantuvo sin cambios entre este año y el anterior.

Pero en varios casos los vendedores ya se han enfrentado al alza de su materia prima, pues el maíz que se trae de Sinaloa costaba 4 mil 600 pesos la tonelada a finales de diciembre y para enero ya subió a 5 mil pesos, refirió Mejía.

Los vendedores tienen prohibido ponerse de acuerdo para dar la tortilla a un mismo precio, ya que si lo hacen no existiría libre competencia.

“Eso está penado por la Comisión Federal de Competencia (Cofece), a eso se le llama colusión, y ningún industrial se puede poner de acuerdo. Los incrementos se basan de manera natural en los propios incrementos que tenemos como consumidores de insumos”, sostuvo.

Incluso destacó que a la industria de la tortilla tampoco le convienen los aumentos en el precio porque en ocasiones las jefas o jefes de familia compran por pesos y no por kilogramo, es decir, destinan el mismo monto monetario del año anterior, aunque no compren exactamente el kilo, así que la demanda baja.

Resaltó que es importante que cada vez más agricultores de maíz, ubicados principalmente en el centro del país, eficienten su producción para aumentar el volumen de la oferta y no tener que transportar desde largas distancias.