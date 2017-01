Aventurera regresa más fuerte que nunca

Carmen Salinas se reencuentra con la obra de su vida, de la mano de Juan Osorio y Gerardo Quiroz

Gran estreno 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry

Arturo Arellano

Luego de un lustro sin que la fastuosa puesta en escena se montara, la primera actriz Carmen Salinas se reencuentra con su amada Aventurera, que en esta ocasión será protagonizada por la bella y sensual Susana González, cobijada por un elenco de primer nivel y todos de la mano de los productores Juan Osorio y Gerardo Quiroz, que han decidido apostar al texto y convencido a Carmelita para que lo retome. El estreno de esta nueva cara de Aventurera está pactado para el 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry.

Previo a este emocionante estreno, DIARIOIMAGEN ha sido el invitado especial de Carmen Salinas a uno de los primeros ensayos, donde pudimos ser testigos del esfuerzo de cada uno de los actores por lograr una versión impecable del montaje. Presentes estuvieron Alexis Ayala, Mauricio Islas, Rafael Inclán, Ernesto Laguardia y por supuesto Carmen Salinas, Susana González y ambos productores, todos atentos del curso de la obra. Entre el ensayo, apuntes e indicaciones, Carmelita pudo otorgarnos una entrevista exclusiva…

CINCO AÑOS SIN AVENTURERA

Carmen Salinas explicó la ausencia de Aventurera de la cartelera teatral por cinco años: “Ya la gente la estaba pidiendo, yo la tuve que dejar por razones muy fuertes de la producción, que las saben muchas personas, yo era estafada, no se me pagaba, no se me daban utilidades, se quedaron con todo el vestuario, con todo lo que usábamos en Aventurera, ahora ya no soy la empresaria, los empresarios son el señor Juan Osorio y Gerardo Quiroz y tuvieron que contratarme. Me habían hablado mucho para hacer Aventurera y yo no quería, no tenía muchas ganas de regresar, tenía mucha tristeza, lo que habían hecho con mi obra esas señoras que no saben de teatro, tú sabes, la gente cuando no se sabe reír no puede ver reír a los demás. No hay gente fea si sabe reír, pero si aparte de que estás amargado, eres feo y no te ríes, entonces ya no hallas cómo hacerle daño a otra persona, de que tienes coraje con la vida y no pagas lo que debes, eso te hace más fea la situación”.

A CARMEN SALINAS LA CONVENCIERON PARA REGRESAR Y ERNESTO GÓMEZ CRUZ SE VA POR MOTIVOS DE SALUD

No fue fácil según la actriz, reencontrarse con el proyecto que le dio todo y después se lo quitó. “Me hablaron mucho Juan y Gerardo, llevo una bonita amistad con ellos, me convencieron de aceptar hacerla y aquí me tienes ahora, con Susana González con Rafael Inclán, Mauricio Islas, haciendo Lucio el Guapo, Payín Cejudo que es hermana del Chatito Cejudo. Por otra parte, se fue el señor Ernesto Gómez Cruz, lo despaché porque estaba muy mal anímicamente y está haciendo una telenovela, me preocupa mucho su salud, pero entró Alfredo Alfonso para interpretar al Comandante Treviño, que es amigo mío, es un gran actor egresado de Bellas Artes, con quien he trabajado en Cada quien su vida, en la obra hizo un diputado. Se fue entonces mi hermanito Ernesto Gómez Cruz, lo vi muy mal y le dije ‘vete hermano’, porque eso es, como mi hermano y yo ya lo veía muy mal, por su edad y está haciendo una telenovela y decía ‘me duele mucho la cadera Carmen’, le expresé ‘vete, no hay ningún problema, cuídate’, para que no le vaya a pasar algo más terrible aquí en la obra y todo eso, le dije que se fuera a descansar. Yo preferí, porque luché mucho por quitarle el veto en Televisa y regresarlo a la misma empresa, es tanto el cariño como hermano que le tengo, que quiero que le vaya muy bien. A Alfredo Alfonso también lo quiero mucho y ahora él va a estar aquí con nosotros, fíjate, anteayer le hablé y hoy ya tenía aprendidos los textos”.

EL OBJETIVO DE LA NUEVA AVENTURERA

Según Carmen Salinas, el objetivo de la nueva Aventurera es seguir divirtiendo a la gente, “el público pedía la obra, son cinco años de no presentarla y ahora que saben, no tienes idea de cómo va la venta de boletos, es algo impresionante. Y es que la gente no se ríe, pero las mismas circunstancias nos deben hacer reír, porque hay veces que tomamos a mal unas cosas, porque no las entendemos y de todo le echamos la culpa al gobierno, todo lo que pasa, la culpa la tiene el gobierno, pero hay que reflexionar cómo realmente están las cosas. Hay que aprender a sonreír y enfrentar las dificultades con buena actitud”.

SUSANA GONZÁLEZ ES PERFECTA PARA EL PROTAGÓNICO

Carmen Salinas reconoció a Susana González como la actriz perfecta para la interpretación de Aventurera, “ella lo hace muy bien y cada vez mejor, cada vez siente y entiende mejor al personaje, lo vemos ensayo tras ensayo” y vaya que es así, pues durante el ensayo su entrega mantiene a sus compañeros expectantes de su interpretación, “le echa muchas ganas esta niña, es hermosa, merecía estar en Aventurera”.

ESTADOS UNIDOS NO ES EL CIELO

Carmen Salinas invita a que ante la dificultad, nosotros pensemos qué podemos hacer para ayudar “hombre, si no estamos pidiendo que nos dejen entrar al cielo, es Estados Unidos, no es el cielo, es un país como muchos, que sí es muy importante porque a su moneda le pusieron dólar, porque, así como sube y baja lo hace en todas partes del mundo, pero también hay gente importante en otros países, no son los únicos. Estuvo mal que a personas de varios países les cancelaran sus visas. En los partidos de futbol hay equipos buenos y equipos malos, hay jugadores muy buenos, pero que no les ayudan sus compañeros, compañeros muy malos y aunque existan muy buenos jugadores no les pasan juego y no pueden meter gol; asimismo, en los partidos políticos y te voy a empezar por el mío el PRI, hay gente buena y hay gente mala, como lo hay en el PAN, Morena, PRD, en el Verde, en todos hay gente buena y gente mala, y hay estúpidos que los postulan para ser gobernadores y se van a robar, no debe hacerse eso, deben ver por la gente”.

Aventurera se estrenará el 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry y los boletos para dicha función están casi agotados, no obstante se espera que la obra tenga una temporada muy extensa para después salir de gira. “Lo hicimos antes y seguramente lo lograremos de nuevo, porque es una obra que tiene éxito garantizado, la quieren ver en todo México, así que la gira es segura”, finalizó Carmen Salinas.