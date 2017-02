Tabasco, lista amplia

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Tabasco es, con casi una decena más, de los estados que irán a las urnas para elegir a sus nuevos gobernantes al mismo tiempo que al Presidente de la República.

Estado sumamente politizado, donde por tercera elección presidencial consecutiva, estará participando, cuando menos, un candidato oriundo de la entidad.

Tabasco fue un estado liberal, pero anclado en el priísmo durante 80 años, que ahora es gobernado por el PRD y donde el partido tricolor se ve lejano de poder regresar al gobierno estatal.

La izquierda parece haber anclado su futuro al estado y dos partidos de esa ideología se disputan con anticipación la posibilidad de triunfo.

El gobierno de Arturo Núñez Jiménez ha tropezado con muchos obstáculos y le ha sido difícil cumplir con los compromisos de campaña.

A su llegada se encontró con unas finanzas públicas en crisis, el saqueo del erario fue espeluznante, el enraizamiento de los grupos delincuenciales y la violencia se han enseñoreado y el desempleo se hizo presente con la crisis petrolera.

La bonanza de Tabasco se acabó y el estado ha tenido que voltear hacia otros métodos de generación de empleos y reactivación económica.

Con todo y ello, el partido gobernante, el PRD, continúa manteniendo los principales ayuntamientos y mayoría en el Congreso estatal, aunque se acerca peligrosamente su principal adversario el Movimiento de Regeneración Nacional.

Los otros partidos y hasta los independientes mantienen confianza en que sea tan fuerte el enfrentamiento entre los dos partidos de izquierda que provoque la pulverización del voto y les alcance la repartición para obtener el triunfo.

Los priístas están sumamente divididos, pero mantienen parte de su estructura, aunque la fuga de militantes a Morena y PRD es manifiesta.

Perredistas y morenos tienen cartas abiertas en cuanto a los personajes de donde saldrá el abanderado de ese partido al gobierno estatal.

Los perredistas tienen como cartas fuertes al coordinador de su bancada en el Congreso del estado, José Antonio de la Vega Azmitia, quien ya fue candidato hace 18 años con los colores del PAN y ahora lo intentará con el partido del sol azteca. Gerardo Gaudiano Rovirosa, alcalde de Centro (Villahermosa) nieto del ex gobernador Leandro Rovirosa Wade, considerado el impulsor del Tabasco moderno y David Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, quien recién se alistó como militante del PRD. Juan Manuel Fócil, ex dirigente estatal del partido y quien mantiene el control sobre la estructura partidista.

Los morenos tienen una tercia de competidores con alto registro de victorias en las urnas. El senador Adán Augusto López es quien se pone a la cabeza de la terna, mientras que el dos veces alcalde de Comalcalco, Javier May, se apunta para la nominación y el ex priísta converso a Morena, Evaristo Hernández Cruz, ex alcalde de Centro (Villahermosa) y ex diputado local, alza también la mano.

Con todo y que perredistas y morenos tienen copados los principales cargos de elección popular, los priístas no se desaniman y una larga lista de prospectos inició sus movimientos para buscar la nominación y competir con los colores de ese partido.

El derrumbe del PRI hace cinco años fue terrible y hace dos años se confirmó su caída. Claro que para ello contribuyó en gran forma las trapacerías del anterior gobierno que hoy mantienen en la cárcel al ex gobernador, Andrés Rafael Granier Melo.

Curioso resulta el caso de que de los cinco más recientes gobernadores electos en las urnas, solamente Granier Melo gobernó durante los seis años de su mandato, ya que por razones diversas los otros no pudieron hacerlo.

Enrique González Pedrero dejó sin terminar su sexenio, al preferir irse a la campaña de Carlos Salinas de Gortari al viejo estilo priísta, de escala burocrática. Salvador Neme Castillo, fue obligado a solicitar licencia en una casi revocación de mandato. Roberto Madrazo Pintado dejó algún tiempo el gobierno ilusionado de ser candidato presidencial. Manuel Andrade Díaz se fue a una segunda vuelta que le recortó en un año su administración.

Cada una de esas acciones repercutieron en el ánimo ciudadano, que ante la presencia de un buen candidato (como lo fue Arturo Núñez) optaron por darle el triunfo a otro partido.

Sin embargo, ahora los priístas se encuentran decididos a entrar en la competencia y luchar por recuperar al estado.

Dos mujeres salen a conquistar la estafeta, la diputada federal y ex alcaldesa de Centro y ex senadora, Georgina Trujillo y la ex diputada federal Ady García. Pero no son los únicos, el dos veces munícipe de Macuspana, Cuco Rovirosa (un locuaz personaje político), Benito Neme Sastré, director de Caminos y Puentes e hijo del ex gobernador Salvador Neme Castillo y el senador Humberto Domingo Mayans Canabal, eterno aspirante, se encuentran decididos a entrar en la contienda estatal.

El Partido Verde considera que ya puede volar solo y si hace dos años compitió sin el PRI y hasta ganó un par de presidencias municipales, estudia la posibilidad de presentar candidato propio. Lo haría en la persona de Federico Madrazo Rojas, coordinador de esa bancada en el Congreso local, ex diputado federal e hijo y nieto de ex gobernadores, Roberto Madrazo Pintado y Carlos A. Madrazo Becerra.

Como si la lista de prospectos fuese corta, dos independientes alzan la mano para ello. Óscar Cantón Zetina, dos veces senador de la República y otras diputado federal y hasta hace poco representante del gobierno de Tabasco en la CDMX, busca ser candidato independiente. También lo hace Manuel Paz, ex candidato de Nueva Alianza en 2006.

Por el momento estos son algunos de los nombres, aunque faltan otros que alzarán la mano en breve.

