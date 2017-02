Jesse & Joy hacen Ecos de amor en el mundo

Los hermanos mexicanos ganaron un Grammy anglosajón y ahora van a la conquista de Europa con un próximo nuevo disco bilingüe

Arturo Arellano

Luego de haberse hecho acreedores al Grammy Anglosajón en la categoría Mejor Álbum Pop Latino por su disco “Un besito”; Jesse & Joy van por más y para muestra un botón, pues los mexicanos aseguran que no han llegado aún a la meta y su siguiente paso es lanzar un disco bilingüe en Reino Unido, por lo que han grabado versiones de sus más grandes exitos en inglés.

Lo anterior no quiere decir que abandonarán sus raíces latinas, pues es todo lo contrario, ahora pretenden hacerlas universales. Lo mismo ofrecerán tres fechas en México, Monterrey 5 de mayo, 25 del mismo mes en Guadalajara y finalmente 26 de mayo en el Auditorio Nacional.

En conferencia de prensa, Jesse & Joy hablaron al respecto, primero sobre el éxito de “Un besito”, su más reciente álbum. “El disco fue dedicado a la memoria de nuestro papá, todo el ciclo fue en ese entorno y diferente a los demás, porque es muy personal, sentimos que tenemos una estrellita más que nos acompaña. Estamos felices de que la gente reciba tan bien lo que nosotros hacemos en la intimidad y qué mejor que con esto nos hayan dado tan importante premio”, dijo Jesse y añadió que con el micrófono no quisieron perder la oportunidad de hacer notar su mensaje “uno de amor y unidad, entre México y Estados Unidos, cuando nos anunciaron como ganadores, sentimos algo muy parecido al primer Grammy Latino que ganamos, sentimos orgullo, pero ahora más porque se trataba de hacer notar nuestras dos culturas en perfecta armonía”.

A esto, Joy agregó que “nos encontramos en solidaridad y estamos orgullosos de ambas nacionalidades, representamos no sólo a los mexicanos, sino a quienes tenemos doble cultura, eso de poder usar la plataforma del micrófono, nos da oportunidad de expresarnos y dejar claro que es posible esa unión, más allá de las críticas y comentarios racistas, que generalmente son producto de no informarse, siempre se le tiene miedo a lo que no conoces, por eso nosotros queremos hacer notar que es posible”.

Si bien definieron este logro como “haber terminado un maratón” negaron estar satisfechos y por el contrario ahora su intención es la internacionalización y para ello el lanzamiento de su disco bilingüe “Echoes of love”, del que platicaron: “Los últimos dos discos fueron grabados en Londres y desde el primer día tuvimos una conexión especial con amigos en el estudio, nosotros somos muy obsesivos y en tanto siempre queremos sentir que el equipo te apoya y te suma, así que nos hicimos muy unidos con el equipo de allá. Un día nos visitó la disquera y nos escucharon las versiones en inglés, se encantaron, nos invitaron a grabarlas y a tomar el siguiente paso de alguna manera. Por mucho tiempo fuimos tercos y necios en esperar, pero la casa disquera en Londres se emocionó y nos propuesieron hacer un disco bilingüe para Reino Unido”.

Adelantaron que “la selección de las canciones fue una decisión 50/50, es que incluso algunas nacieron en inglés y obviamente se grabaron en Londres, ya que era más fácil llevar a dos personas que traer a veinte más el equipo de sonido, instrumentos y demás, fue todo un curso intensivo de Jesse & Joy y se trata de que también a la gente latina les guste y se emocione”. Por lo que el tema que hace de punta de lanza y da nombre al disco es “Echoes of love”, la versión en inglés de “Ecos de amor”, la cual aseguran nació en inglés inicialmente y ahora la gente conocerá en su formato original, tambien incluirán temas como “Espacio sideral”, “Dueles” entre otras.

Anunciaron el lanzamiento de su más reciente sencillo “Me soltaste”, que ya está disponible en platafomras digitales, al igual que su video.

Finalmente, dijeron las fechas de conciertos para México, en Monterrey el 5 de mayo, Guadalajara el 25 y Auditorio Nacional el 26.