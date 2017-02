Anuncian segunda edición del Festival Vaivén 2017

Se realizará el próximo 25 de marzo en Jardines de México, donde participarán Empire of Sun, Mon Laferte, DLD, The Kills, Matt and Kim, Tom & Collins, Okills, Salón Acapulco y Jósean Log, entre otros

Asael Grande

Luego de su primera edición, Festival Vaivén está de regreso este 2017 con un line-up que integra bandas de Indie Rock, Synth Pop, Rock Alternativo, Techno y más. Este se llevará a cabo el próximo sábado 25 de marzo en Jardines de México (Autopista México-Acapulco, km 129), Tequesquitengo, Morelos.

En conferencia de prensa, Gerardo López Guido (director de LiveShow), y Alejandro García (director de Seitrack) anunciaron que para esta edición del Festival Vaivén, los Galantis, de Suecia, serán el artista sorpresa, conformado por Christian “Bloodsky” Karlsson y Linus Eklöw y considerados entre los mejores DJ’s del planeta: “Vaivén es un festival de Música y Arte que en su segunda edición tomará lugar en el jardín más grande del mundo, ubicado a un costado del lago de Tequesquitengo, en Teques, Morelos, este 25 y 26 de marzo, los Jardines de México, Teques, Morelos, es un lugar paradisiaco inigualable. Vaivén genera un espacio para presentar a más de 20 artistas en tres escenarios, dentro de los cuáles se pueden encontrar actos internacionales posicionados en los festivales musicales más importantes del mundo”, dijo López Guido.

El line-up para esta edición del Vaivén se presentarán “The Kills, Sigala, Mon Laferte, DLD, Matt and Kim, Tom & Collins, Jósean Log, Slow Magic, Black Pistol Fire, Salón Acapulco, Jezze Baez, Superstudio, Los Charvel, Sam Koen, Niño Árbol, Thee Cool Cats, Fortu & mendoza, Tayrell, Polygon, Ruller, Rommel, Empire of the Sun”, anunció Alejandro García, quien agregó: “queremos presentar propuestas musicales y artísticas de calidad, generando experiencias inolvidables, este increíble venue cuenta con las instalaciones necesarias para soportar eventos de esta magnitud, hay un laberinto vegetal, un refrescante abanico de flores y un jardín que deleitará todos los sentidos del huésped, zona de camping, áreas de hospitalidad y experiencias inigualables”.

El guitarrista de DLD, Erik Neville, manifestó: “queríamos hacer un show abierto en un bonito lugar, nos han tocado lugares espectaculares, y sobre todo por el tipo de festival que es el Vaivén, que es un festival más variado, regularmente tocamos en festivales como más de rock, siempre es con bandas más especializadas de rock, aquí es mucho más variado, mucho rock independiente, hay electrónico, hay folk, entonces la vamos a pasar bien, haremos un set list adecuado, será como nos vibremos y emocionemos en ese momento, lo vamos a gozar” .