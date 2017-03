Celebra el Día Internacional de la Felicidad en El Rey León

Realiza un video y gana entradas para el musical

Fabulosa venta especial este viernes 17 de marzo

¿Sabías que existe el Día Internacional de la Felicidad y que en nuestra Ciudad de Méxco habrá una serie de festejos para conmemorarlo?

Sí, desde 2012, la Asamblea General de la ONU decretó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad, para “reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno”.

Por ello, las Naciones Unidas invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de la ONU y las demás organismos internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera adecuada el Día Internacional de la Felicidad, por medios como actividades educativas y de concientización. En respuesta a esta iniciativa, la compañía mexicana del musical más exitoso del mundo, El Rey León, realizará una serie de actividades para recordarnos las muchas razones que tenemos para ser felices, más aún en estos tiempos en que el entorno se ha vuelto cada vez más complicado.

Las actividades serán a través de distintos canales para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, y la felicidad, como debe ser, se esparza.

Este miércoles 15 de marzo a las 16:00 horas se lanzará una publicación en Facebook de El Rey León, pidiendo a los espectadores del musical que en un video respondan la siguiente pregunta:

“Si pudieras hacer feliz a alguien trayéndolo a El Rey León ¿A quién sería y por qué?”. Ellos tendrán que contarnos la historia.

Tienen hasta este viernes 17 marzo a las 12:00 horas para mandarlo, a las 15:00 horas del mismo día se subirán a la red social Facebook de El Rey León. Y el 20 de marzo (precisamente el Día Internacional de la Felicidad) se seleccionan a los tres ganadores que asistirán a la función del sábado 25 de marzo a las 16:30 pm.

Se tomarán en cuenta los primeros 5 correos que lleguen a: promociones@elreyleon.com.mx

El video deberá tener una duración máxima de un minuto. Una vez que se tengan los 5 videos se subirán a Facebook para que la gente vote por sus 3 favoritos. Los 3 videos que más me gustan, me encanta, me divierte o me entristece serán los ganadores de 2 boletos para cada participante.

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico.

Además, este viernes 17 de marzo habrá una venta especial por el Día Internacional de la Felicidad, válida en canales Ticketmaster y taquilla.

La venta especial consiste en 30% de descuento en todas las localidades, de las funciones de 24 de marzo al 9 de abril, y por cada boleto que se adquiera se recibirá un CD con la grabación del elenco mexicano. Es válida para 100 boletos por función, y se ofrece incluso el pago a plazos de 3, 6, 9 meses sin intereses, con tarjetas Citibanamex.

Asimismo, circulan ya en las redes videos del elenco de El Rey León que hablan de la felicidad que les produce estar en este musical, el más exitoso en el mundo y cómo han visto que El Rey León hace feliz a la gente.