La vituperada Carta Magna

Desde el portal

Ángel Soriano

Es evidente que, por ser de todos –como los Estados Unidos-, la Ciudad de México no puede manejarse como patrimonio de unos, o de uno, y tomar decisiones por la inmensa mayoría de mexicanos radicados en la capital de la República; en consecuencia, en la llamada CDMX no puede imponerse una Carta Magna a modo del PRD y de su precandidato presidencial, al margen de la Constitución Federal o por encima de ella, si no lo que debe hacerse es, acatar la Constitución General de la República.

De acuerdo al presidente del Senado, Pablo Escudero, la Constitución de la Ciudad de México va en franco desacato a la Constitución Federal en materia de educación y de salud, entre otras invasiones al ámbito federal, por lo cual se interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional para echar abajo lo aprobado por unos cuantos santones obedeciendo instrucciones del jefe del gobierno capitalino.

Por ser sede de los poderes constitucionales de la República, la ciudad-capital no puede entrar en conflicto con el Poder federal no regirse de manera autónoma, independiente, o al margen de los poderes legalmente constituidos, por lo que la legislación había permanecido inamovible hasta que la capital fue conquistada por un grupo político que ahora la asume como suya.

Como el mismo Porfirio Muñoz Ledo lo asume, dada su vasta experiencia, es la pugna por la Constitución de la CDMX una lucha política. Efectivamente, la lucha es política, porque el actual jefe de gobierno ha entrado en pugna con el gobierno federal, cuando el DF se había mantenido disciplinado. Hoy ocurre todo lo contrario, y en esa lucha habrá que ver de que suela salen más correas.

El ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, está encarcelado como parte de una lucha política, no sólo en la capital del país, sino del manejo de la República. La disputa del poder en víspera de la renovación de poderes federales irá en ascenso hasta que se consolide la candidatura presidencial del ganador…En el manejo del municipio de Oaxaca de Juárez todos los últimos alcaldes -afirman- han sido honrados e incluso premiados con cargos de administración en la administración estatal, pero resulta que no aparecen 29 millones de pesos que pertenecen al fondo de pensiones de los trabajadores sindicalizados. Y en ese tenor de transparencia y “honradez” el actual edil José Antonio Hernández Fraguas reculó con su proyecto de alumbrado público considerado privatizador por los trabajadores y aceptó pagar el fondo de pensiones luego de 24 horas de protestas callejeras. Cedió a la presión que dijo que iba a permitir y ahora se investiga el paradero de los 29 millones que se esfumaron en las tres últimas administraciones…En la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, acompañado del director Manuel Gutiérrez Romero, el candidato a rector, Alfredo Barrera Baca, dijo que así como el doctorado en Ciencias Sociales que sustenta el reconocimiento internacional y que oferta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la institución, se identificarán Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento para ampliar la colaboración con académicos de Instituciones de Educación Superior del extranjero. “La investigación que desarrolla la Universidad Autónoma del Estado de México ha logrado suficiente madurez para despuntar a nivel internacional”, aseveró al indicar que el proyecto “Universitarios con propuesta” promoverá que más programas de posgrado adquieran la categoría de Competencia Internacional que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)…

