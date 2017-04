Delfina Gómez encabeza preferencias, previo al debate

Según encuesta de Reforma

Toluca, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez Álvarez encabeza las preferencias electorales en el Estado de México y se encuentra en el primer lugar en la intención del voto, previo al debate.

De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma, en careos uno a uno contra los candidatos del PRI y PAN, Gómez Álvarez aventaja 15 y 18% a sus contrincantes, respectivamente.

El ejercicio muestra que la maestra Delfina Gómez tiene 45% de los votos, mientras que el candidato del PRI alcanza apenas 33%. Y frente a la aspirante del PAN que sólo consigue 30%, Gómez Álvarez obtiene 45% de intención del voto.

El sondeo realizado con metodología de boletas y urnas simuladas, refiere que el 78% de los encuestados piensa que “debe cambiar el partido en el gobierno” y el 42% “nunca votaría” por el PRI.

Para la maestra Delfina Gómez las preferencias electorales a su favor muestran el hartazgo de millones de mexiquenses que padecen día a día la corrupción de los gobiernos del PRI.

Y reafirma, dijo, la decisión ciudadana de transformar el Estado de México y votar por Morena el próximo 4 de junio.

“Se confirma lo que hemos escuchado en nuestros recorridos: los mexiquenses quieren un cambio de gobierno y están hartos de los típicos políticos de siempre. Los números nos dan el triunfo.

“Es evidente que seguirán las difamaciones y la guerra sucia, pero no tenemos nada que temer”, sostuvo Gómez Álvarez.

Y exhortó a la candidata del PAN a que demuestre que no le está haciendo el juego sucio al PRI y que decline a su favor, pues las encuestas no favorecen a la panista.

Asimismo, la encuesta refiere que el 94% considera que “las cosas en Edomex tienen que cambiar” y 4 de cada 10 mexiquenses nunca votaría por Alfredo Del Mazo.

En atributos negativos, Alfredo Del Mazo encabeza los señalamientos como el más mentiroso y corrupto.

El 31% advierte que “es más mentiroso” y el 33% que “es más corrupto”. Y queda en último lugar con 17% como “el más confiable”.

En la encuesta publicada hoy, la candidata de MORENA obtuvo el primer lugar en los atributos positivos: el 28% la avala como “la más confiable”.

Sobre las situación en la Entidad, el 41% dice vivir con “miedo” y el 29% con enojo por la corrupción de los Gobiernos priistas. Por ello el 85% está “en desacuerdo” de que “las cosas en el Estado sigan como van”.

Desde el arranque de campaña, el 3 de abril hasta la fecha, la maestra Delfina Gómez ha realizado 61 eventos con vecinas y vecinos del Estado de México y simpatizantes de MORENA.

De acuerdo con la agenda pública de los primeros 22 días de campaña, la candidata de MORENA ha recorrido 44 municipios del Estado.