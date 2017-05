Verónica Castro amadrina las 400 exitosas representaciones de “Cenicienta”

Me encanta apoyar al teatro, venir a ver una obra infantil es para mí como un bálsamo y siempre impulsaré este tipo de puestas en escena, porque el teatro mexicano es maravilloso, expresó la actriz

Arturo Arellano

“Cenicienta: La magia del amor” ha logrado llegar a las 400 representaciones, por lo que ofrecieron una función especial, llena de música, baile, sorpresas y por supuesto magia, además de grandes invitados especiales, como lo fue el caso de la siempre diva mexicana Verónica Castro, quien acudió al Teatro Tepeyac, donde se presenta la obra todos los domingos, para develar la placa conmemorativa y felicitar personalmente a cada miembro de esta bella producción.

El elenco dio una mágica función, entre ellos Brisa Carrillo, como “Cenicienta”; Eduardo Barajas, el “Príncipe” y David Tort, en el papel del simpático mozo. La historia es una adaptación del cuento de los hermanos Grimm.

Con una gran intervención de los niños y niñas en el público, se va desarrollando la historia hasta llegar al feliz final que todos conocemos. Tras esto, subió al escenario el productor de la puesta en escena Alejandro Medina, que dijo “es un gran júbilo estar celebrando las 400 representaciones de una obra que es para toda la familia, que nos hace soñar y que a nosotros los que nos dedicamos al teatro, eso nos hace mucha falta. Hemos logrado en este elenco una verdadera familia, los felicito a todos y les doy las gracias de corazón”.

En tanto, David Tort, que además de actuar en la obra, es el compositor de todas las canciones de la misma, agregó: “decidí dedicarme al teatro musical cuando tenía apenas 16 años de edad y desde entonces he escuchado todo el tiempo comentarios como ‘No te dediques al teatro, no vas a tener qué comer’ o el clásico ‘te vas a morir de hambre, eso no da para vivir’, pero sigo aquí y cuando llegamos a más de 400 representaciones con un proyecto me siento muy contento y muy orgulloso de mis compañeros y de haber tomado esa decisión de dedicarme al teatro”.

Presentaron a la estrella de la noche, quien disfrutó de la función desde las primeras filas, la señora y siempre diva Verónica Castro, quien dijo: “gracias, por hacernos sentir niños de nuevo, por recordarnos nuestra infancia, hacernos soñar, creer en la magia, es algo que se necesita y se agradece. Felicidades a todos por su atrevimiento, por apostar a este tipo de obras, que se podría pensar que son para los nños, pero es que en cuanto empieza la obra, todos nos volvemos niños, así que es para todos. Están increíbles, gracias y felicidades”, dijo, para después tomarse fotos con cada miembro del elenco que se completa con Bernardo Espinoza, Paula Rabanal, Alejandra Ortega , Daniela Maldonado y Gabriela Esquivel

“Cenicienta” continúa con presentaciones todos los domingos a las 16:00 horas en el Teatro Tepeyac de la Ciudad de México.