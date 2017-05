Urge la Ley de Seguridad Interior

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El historiador es un profeta que mira para atrás

Heinrich Heine (1797- 1856) Poeta y político alemán

Sacamos a la tropa de los cuarteles y ahora es necesario crear un marco jurídico para que auxilie a los civiles a controlar el crimen en el país. Sin embargo, surgen preguntas: ¿está dispuesta la sociedad a pagar el costo de tener en las calles a los marinos y soldados para enfrascarse en una guerra que no se sabe cuándo, ni cómo terminará?

El video que el pasado Día de las Madres apareció en varios periódicos, difundido por medios locales en Puebla (como “Cambio” y “El Sol de Puebla”), es impactante en el momento en que aparentemente un soldado da un tiro de gracia a un “presunto chupaductos” sometido en el suelo.

La Secretaría de Defensa Nacional, por instrucciones expresas del titular, Salvador Cienfuegos, ordenó una investigación a los responsables de Justicia Militar y afirma que ese tipo de abusos se castigarán con energía.

Independientemente de las responsabilidades de los soldados, nos queda claro que:

1.- Los soldados están preparados para luchar en una guerra, donde generalmente los derechos humanos son secundarios. Por ello, deben ser entrenados para enfrentar a criminales del fuero federal y a defender la soberanía de criminales que no tienen fronteras y dañan el patrimonio de los mexicanos.

2.- El marco jurídico que prometió el Poder Legislativo, no se ha podido instrumentar. Esto por los miedos de la ignorancia jurídica de algunos legisladores que creen que al darle herramientas jurídicas la milicia podría dar un golpe de Estado con total impunidad. No se dan cuenta que a través de ese marco jurídico se establecen normas de todo tipo para evitar abusos. Lástima que el fantasma de los 50s, 60s y 70s, espante a quienes no creen en nuestra estructura constitucional.

3.- Se han dado abusos en esa guerra contra narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, traficantes de armas y una larga lista de lacras sociales. Los soldados se enfrentan a asesinos despiadados y no les dan protocolos ni jurídicos, ni prácticos para enfrentarlos.

La guerra contra el crimen organizado lo único que ha dejado al descubierto, es la incapacidad del Estado mexicano para enfrentarlo. Por ello, es urgente tomar otro tipo de medidas que protejan a la comunidad y no las dejen vulnerables. Es obvio que a la tropa no le interesa agredir a los civiles, pero en la adrenalina de una balacera donde está en peligro su vida, no hay reglas improvisadas.

PODEROSOS CABALLEROS: Como te había adelantado en este espacio, el candidato del PRI a la gubernatura de Nayarit, Manuel Cota, marcó su raya del gobernador Roberto Sandoval. Los motivos son innumerables, pero destacan la traición del gobernante nayarita a su partido, a proporcionar todo tipo de apoyos, hasta económicos, al panista Antonio Echevarría. Al mismo tiempo, y lo más grave, son los señalamientos que pesan sobre el gobernante y su fiscal, Edgar Veytia, quien fue detenido en Estados Unidos, al estar involucrado con el narcotráfico. Este es el momento preciso, antes de las elecciones, para mostrar los nexos de Sandoval con Echevarría. *** Nuestro amigo Fernando Mora Guillén, fue nombrado miembro de la Legión de Honor Nacional de México, que preside Benito Cruz Bermúdez, como reconocimiento a su trayectoria profesional en los medios de comunicación. Felicidades. *** Reiner, bajo el liderazgo de Eduardo Melón Lagos, invertirá 4 millones de euros en la construcción de una planta en Querétaro, entidad gobernada por Francisco Domínguez. Reiner está especializada en la fabricación de suspensiones automotrices. *** El senador Miguel Romo Medina, a pesar ser un legislador de oposición en su natal Aguascalientes, se mantiene como un promotor de gestorías en favor de sus representados. Por cierto, en esa entidad, el gobernador panista, Martin Orozco, está bajo la lupa, debido a la manera en que negocia la deuda de la entidad. Muchos lo están criticando por mantener una estrecha relación con el grupo de Pedro Aspe, quien es el que está monopolizando las reestructuras de las deudas de estados y municipios. ¿Aquí no entra la Comisión Federal de Competencia, que encabeza Alejandra Palacios?

AL FINAL DE CUENTAS: Sorprendió el mejoramiento en la calificación del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, que lo preside Enrique Reina Lizárraga. La calificadora fundamenta su criterio en una mejora en la generación de Ahorro Interno y su posición de liquidez fuerte. Además, no ha usado créditos de corto plazo o cadenas productivas y además cuenta con proyecciones de sostenibilidad adecuadas para los siguientes años y no muestra contingencias en materia de seguridad social. En cambio, mantiene un dinamismo económico bajo aunque se esperan proyectos de inversión en la región.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Soriana Fundación, que preside Ricardo Martín Bringas, entregó un cheque simbólico a “Música por el cambio”, alianza creada con Fundación Dibujando un Mañana, que dirige Katty Beltrán, casi 1.2 millones de pesos, para beneficiar a 7 instituciones que impulsan el desarrollo y formación de 918 niñas y adolescentes, a través de la educación musical.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano