“Todo está encendido” para Allison en el Metropólitan

En el concierto que darán el próximo 17 de junio grabarán su primer DVD en vivo y mostrarán al público la madurez y evolución musical que plasman en su nuevo disco

Arturo Arellano

Allison es definitivamente una de la bandas de happy punk y rock más sobresalientes de México en los últimos años, ahora con una carrera consolidada lanzan su nuevo disco “Todo está encendido”, del que se desprende su más reciente sencillo “Tú” y con el que llegarán el próximo 17 de junio al escenario del Teatro Metropólitan, sitio que les vio triunfar hace 10 años y en el que ahora realizarán un nostálgico y prendido concierto lleno de sorpresas y recuerdos.

En conferencia de prensa los miembros de la banda hablaron sobre el disco: “definitivamente nuestro nuevo álbum refleja una madurez de 15 años de trayectoria, somos una banda que empezó muy joven y hemos ido evolucionando en cada disco. Este es el más importante de todos a nivel producción, porque habíamos sido influenciados por el happy punk en nuestros inicios, así que hicimos discos con sólo guitarras, bajo y batería, pero en esta ocasión no nos quisimos limitar, metimos metales, cuerdas, vientos y eso se nota, por otra parte también la lírica es más poética e intrincada de lo que habían sido discos anteriores”.

Para el concierto explicaron que “hay varias sorpresas, pues será un concierto donde haremos todo lo que no hemos hecho antes, con grandes invitados y que la gente en el momento que suceda no lo espere, todo puede pasar ese día. Hemos diseñado todo desde el disco, música, carrera, todo lo que hacemos y como queremos hacerlo, en todo lo que sucede alrededor de la banda estamos involucrados. Y este show es la fiesta de graduación para nosotros, quizá no el más grande, pero si el más importante, pues aprendemos a disfrutar de las cosas, porque nos ha costado más”.

Lo mismo refieren que “queremos que la gente recuerde dónde estaban parados hace 10 años, escuchando las canciones de Allison y por ello aún estamos viendo de qué nos vamos a apoyar, ya sea de cuerdas, más músicos o invitados. Lo que es un hecho es que si nos preocupamos más que antes en la parte de los visuales, hemos hecho algo para cada canción”.

Y todo quedará plasmado en un DVD pues explican que “tenemos los últimos tres años haciendo tours, por lo que no hemos podido concretar varios proyectos que tenemos en mente, entre ellos el DVD, que ahora haremos, pues el as principal de Alisson es el show en vivo y no tenemos un documento de ello, que contenga nuestra energía en el escenario, cómo nos recibe la gente y quizá nos han grabado en sesiones en programas de televisión, pero no es lo mismo a como nosotros nos gustaría tenerlo. Regresar aquí después de 10 años, es volver con más experiencia, la cabeza fría para aterrizar cosas y eso es algo que debíamos captar en video”.

Cabe destacar que la banda grabará el video de lo que será el siguiente sencillo “Miedo” y lo harán de la mano del cineasta mexicano Hari Sama. “La música es increíble, llevamos planeando siete meses nuestro video y hemos hecho todo, desde la composición, producción y grabarla, esta canción es especial para nosotros porque desde que la sacamos la gente la empezó a cantar apenas a dos días de ser lanzada. No dábamos con quién queríamos grabar el video, pero la vida nos llevó a compartir el escenario con Eurídice y ahí conocimos a Hari, creemos que es importante lo que se va a transmitir a los chavitos, todo a través de imágenes y qué mejor que un director de cine mexicano nos ayude porque no es lo mismo trabajar con un director de vídeos musicales que con uno de cine” concluyeron, para invitar a la gente a asistir a su concierto el próximo 17 de junio en el Teatro Metropólitan.