Conquístame: Cynthia Rodríguez

La ex Académica y flamante novia de Carlos Rivera, retoma su carrera como solista con su nuevo sencillo al estilo de banda, totalmente inédito

Asael Grande

Tras cinco años sin grabar un tema inédito, la egresada de la cuarta generación del reality musical de TV Azteca “La Academia”, Cynthia Rodríguez, retoma su carrera como solista en la escena musical con su nuevo sencillo “Conquístame”, que interpreta al ritmo de banda, y que fue escrito y producido por Luciano Luna, reconocido escritor de este género. Grabado en Guamúchil, Sinaloa, el video se filmó en la ciudad de Puebla, bajo la dirección de Paco Cruz.

Sobre esto, Cynthia Rodríguez, quien negó que por el momento planee boda con el cantante Carlos Rivera, de quien se encuentra muy enamorada, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “Tenía cinco años que no sacaba algo nuevo en la música, estoy emocionada, contenta, muy ilusionada, porque presento un tema nuevo, y además en un género que no desconozco, que lo he cantado en eventos de música regional, pero sí es una canción que lanzo por primera vez en el género banda, es un reto importante, pero sé que estoy preparada para hacerlo, iré presentando sencillo por sencillo, ahorita estoy lanzando ‘Conquístame’, y trabajando en lo que va a ser el siguiente sencillo, además produciendo lo que es el nuevo show, realmente es un trabajo bastante minucioso, espero presentarlo pronto”.

El video se filmó en la ciudad de Puebla donde participó una banda local acompañando a Cynthia Rodríguez, quien interactúa con el modelo Germán Girotti de la ciudad de Guadalajara al que la intérprete incita a conquistarla: “el video lo hicimos en Cholula, Puebla, y con Paco Cruz, el director del video, me dio ideas de lo que quería reflejar, empezamos a ver diferentes escenarios, y nos gustó mucho Cholula, Puebla, fuimos a grabar dos días, fue un esfuerzo en equipo, fueron muchas horas de grabación, pero ahora que veo el video digo que eso era justo lo que quería reflejar, estos detalles, esta forma de conquistar a alguien, sea hombre, sea mujer, en este caso me está conquistando a mí, pero también creo que como mujer es importante conquistar a tu pareja todos los días, es un video lleno de mucho amor, de muchos detalles, lleno de una declaración de amor, totalmente, y creo que es importante en un momento en el que necesitamos mucho amor, tanto en la banda, como en la música regional, como en el mundo, en la música en general, necesitamos contagiarnos de mucho amor, y eso es lo que yo deseo”, agregó Cynthia.

Sobre sus proyectos a futuro, Cynthia dijo a este diario que “viene un proyecto de novela, estoy muy contenta, creo que no había esta madurez personal, siempre hay que tomar lo bueno, y no puedo estar en la música si no eres una persona fuerte, sobre todo porque hay que ser perseverantes, todo enriquece mi carrera, todas mis facetas, la música, la actuación, la conducción, las telenovelas, soy bastante hiperactiva, tengo energía para hacer muchas cosas, no podría dejar la música, es mi pasión más grande en la vida”.

“Conquístame” es una canción sensual que habla de una mujer enamorada que invita al sexo opuesto a conquistarla y enamorarla para consolidar una relación amorosa. Con este sencillo la también actriz y conductora fortalece su faceta como cantante en este género.