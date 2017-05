Reyno lanza disco en vivo “Al principio del final”

La banda se presentará el 24 de junio en el Teatro Metropólitan con nuevo disco bajo el brazo

Arturo Arellano

Reyno es una banda mexicana integrada por Christian Jean y Pablo Cantú, quienes volverán a los escenarios de la capital mexicana para presentar su primer disco en vivo titulado “Al principio del final”, la cita para ello es el próximo sábado 24 de junio en el Teatro Metropólitan, donde darán muestra de esta creación musical que además no tiene cortes entre tema y tema.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, los músicos hablaron al respecto: “éste es un disco en vivo que grabamos el pasado 10 de diciembre, en el Auditorio BlackBerry, la característica del mismo es que está unido de principio a fin, no hay pausas, sólo transiciones musicales por medio de atmósferas, paisajes, improvisaciones y otras que brincan de una a otra de manera abrupta. Lo que queríamos hacer era ese género llamado ópera rock, que habían venido haciendo al paso de los años, bandas como Pink Floyd, es ese concepto y de forma dentro de la mercadotecnia era la invitación a que escucharan música sin interrupciones, vivir toda una experiencia”.

Refieren que hacer música de esta manera “es una forma contestataria de no hacer lo mismo que todos, no somos la banda que saca sencillos o hace canciones de dos o tres minutos donde el coro debe entrar en cierto lugar, no seguimos tendencias, ni las cosas que funcionen. Así con este disco quisimos hacer algo contestatario a que la gente consume la música de manera efímera y no se dan el tiempo de ver la obra que es un disco, desde las canciones, hasta las portadas, lo visual, el arte”.

Sobre lo anterior agregan que “hemos trabajado con la misma persona desde que empezamos como banda, en lo que se refiere a las portadas y arte del disco, por lo que conoce perfecto nuestra personalidades, tiene la carta abierta para proponer, en este caso el arte del disco hace alusión a varias frases de canciones, hay un laberinto y otras cosas. Ya en la parte del en vivo, podemos decir que la iluminación será un gran factor en el Metropólitan, la idea es que sea tan orgánico como estas transiciones musicales, queremos cubrir todos los frentes ahora que tenemos un poco más de tiempo, que cuando se grabó en el BlackBerry”.

Fieles a sus ideales, refieren que “hasta ahora no hemos grabado duetos porque creemos que si sucede debe ser porque así lo requiera la música, no porque quieras meter más gente a un lugar o hacer una canción publicitaria. Sin embargo, para este show en el Metropolitan sí contaremos con Rodrigo Guardiola como invitado y es que ya ha estado antes, además de que toca increíble, pasó que Zoe no está como que en movimiento, él tiene tiempo y será un gusto que venga con nosotros”.

Reyno se presentará este 24 de junio en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.