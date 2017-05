En “Cabaret Lunario”, Guadalupe Pineda rendirá homenaje a Juan Gabriel

Se presentará este sábado 27 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional con un íntimo concierto, en el que interpretará grandes éxitos

Asael Grande

“Cabaret Lunario”, el gran concepto que ha regresado el espectáculo a la noche, se enorgullece en presentar este 27 de mayo a una de las voces más importantes de todos los tiempos, Guadalupe Pineda, en una noche titulada “Lo Esencial”.

Un reencuentro de toda esa música que ha catalogado a esta maravillosa cantante como una de las más importantes del país con temas como “Yolanda”, “Coincidir”, “Unicornio azul”, “Todo cambia”, “Como fue” y muchísimos temas más que han quedado grabados en un público fiel que la ha acompañado durante cuatro décadas de su maravillosa música.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantante mexicana, cuya privilegiada voz y estilo han marcado el panorama musical de México y Latinoamérica, comentó: “me siento muy contenta, el Lunario es un lugar maravilloso en donde hay espectáculos de nivel internacional, donde yo estuve hace varios años, y ahora me da mucho regresar, con mi sonido, con mis canciones que hace mucho no tenía oportunidad de cantar, porque son temas que a veces se tienen que dejar de lado, pero que son éxitos en mi vida, y que ahora estaré cantando con el público del Lunario, donde me acompañan grandes músicos; en la dirección está el maestro Julio Quevedo, el gran músico Adrián Ramírez, con quien he hecho dos discos, producidos por él, uno de ellos ganó un premio en París, el de Francia con Sabor Latino, con un gran talento como Laisa Reyes, con Cristian Pérez, con Lalo Vázquez, y dos invitadas, un chelo y una cuerda, de manera que será una noche con un sonido muy diferente, una velada muy especial, y me da mucho gusto porque abrimos esta nueva fecha del 27 de mayo”.

Sobre los temas que interpretará en el Lunario del Auditorio Nacional este 27 de mayo, Guadalupe Pineda, cuya versatilidad y fuerza interpretativa la han convertido en una de las voces favoritas y más reconocidas de México adelantó: “voy a cantar temas que he dejado de lado, como ‘Costumbres’, de Juan Gabriel, que me dio Disco de Oro; ‘Te perdono’, un tema que yo cantaba en las peñas folclóricas latinoamericanas, ‘Todo cambia’, voy a cantar a Álvaro Carrillo, a María Grever, ‘Madrigal’, de Ventura Romero, pero también canciones que son nuevas en mi voz, un bellísimo medley del maestro Armando Manzanero, con un gran arreglo del maestro Adrián Ramírez, una canción nueva que se llama ‘Veinte años’, con un tremendo arreglo de Julio Quevedo; ‘Los ejes de mi carreta’, de Atahualpa Yupanqui, muchas cosas nuevas, pero fundamentalmente cantaré esas canciones que el público ha cantado conmigo durante más de 40 años”, dijo Guadalupe Pineda, quien adelantó a este diario que prepara un nuevo disco próximamente.